¿Carga lenta? ¿Batería agotada? Esta aplicación podría ser tu peor enemigo y la usas todos los días

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

Millones la tienen instalada sin saber que consume batería incluso cuando no la estás usando. Descubre cuál es la aplicación y cómo eliminarla para que tu celular dure mucho más.

Aplicación que consume más tu batería

Si tu celular se descarga más rápido de lo normal, tarda siglos en cargarse o se calienta sin razón, puede que no sea culpa de la batería, sino de una aplicación que usas todos los días sin darte cuenta del daño que causa.

Un reciente estudio de pCloud, una empresa suiza especializada en almacenamiento en la nube, reveló que la app que estaría detrás de que tu batería se agote rápido es nada más ni nada menos que Facebook. Según la investigación, se debería a la gran cantidad de funciones que ejecuta de manera simultánea, incluso cuando no está abierta.

pCloud remarca que las funciones que podrían afectar la duración de la batería de tu dispositivo móvil incluyen lo siguiente que deberías tener en cuenta:

Envío de notificaciones.

Actualización constante del contenido.

Servicio de mensajería integrado.

Sincronización automática de datos.

Uso continuo de la geolocalización.

Todas estas tareas requieren acceso constante a internet y varios componentes del sistema, como el procesador, memoria y el GPS, en segundo plano, consumiendo gran cantidad de energía de tu móvil. Esta app ralentizaría el sistema. En ese marco, aconsejan poder desinstalar dicha aplicación para tener un mejor funcionamiento de tu equipo.

¿Qué otras aplicaciones afectan tu móvil?

Además de Facebook, el estudio de pCloud identificó otras aplicaciones que consumen mucha energía por razones similares, como Tinder, Uber, Spotify, YouTube y Pokémon GO.

Según detallaron, estas apps realizan un uso intensivo de la geolocalización, la reproducción de contenido en tiempo real o la actualización permanente de datos, lo que requiere una actividad continua y reduce la autonomía del dispositivo móvil.

Cómo saber qué app agota la batería de tu Android

Si deseas descubrir a tiempo qué aplicaciones consumen mucho la batería de tu Android puedes seguir estos pasos:

Acceder al dispositivo Android y entrar en Ajustes. Acceder a los detalles del apartado 'Batería'. Abrir la opción de 'Uso de la batería' o 'Ver Detalles'. Tocar la aplicación en cuestión y se verán unas cuantas opciones, una de las cuales es 'Forzar detención'. También se puede configurar esta aplicación para el uso optimizado de la batería.

Cuando el usuario se encuentre en la ventana Uso de la batería, verá una lista de las aplicaciones instaladas y el porcentaje de batería que han usado en las últimas 24 horas. Entre las opciones que puedes escoger para evitar acabar rápido tu batería está: Cerrar por completo las que no se están usando, revocar permisos que no son esenciales, limitar las actualizaciones en segundo plano o desinstalarla.

De esta manera, según el reciente estudio de pCloud, la aplicación que aconsejan eliminar es Facebook, asegurando que esta app acaba rápido, la carga de tu teléfono dure todo el día.