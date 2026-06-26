¿Cómo activar las notificaciones de Google para sismos en tu celular?: Alerta llega incluso si el dispositivo se encuentra en silencio

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un país altamente sísmico como el Perú, cada segundo puede marcar la diferencia durante un movimiento telúrico. Ante ello, los celulares Android cuentan con una herramienta gratuita que permite recibir alertas sobre sismos cercanos antes, durante o pocos segundos después de iniciado el evento.

Se trata del Sistema de Alertas de Sismos de Android, desarrollado por Google, una tecnología que utiliza los sensores de movimiento de millones de teléfonos inteligentes para detectar vibraciones y enviar avisos a los usuarios ubicados en las zonas afectadas.

La herramienta se encuentra disponible en el país y puede activarse desde la configuración del teléfono. El sistema emplea la ubicación aproximada del dispositivo para identificar movimientos sísmicos de magnitud considerable y emitir notificaciones de emergencia.

¿Cómo activar las alertas en Android?

Los usuarios que cuentan con un dispositivo Android pueden habilitar la función en pocos pasos.

Primero deben ingresar a la configuración del equipo, seleccionar la opción "Seguridad y emergencia" y luego activar "Alertas de terremotos".

y luego activar En algunos modelos, la ruta puede encontrarse dentro del menú "Ubicación" y posteriormente en la sección "Avanzada". Una vez habilitada, la herramienta podrá enviar notificaciones cuando se detecte un sismo cercano.

Asimismo, el sistema requiere que el teléfono mantenga actualizado el sistema operativo y tenga activadas las notificaciones de emergencia para funcionar correctamente. La tecnología de Google usa los más de 2, 000 millones de teléfonos Android de todo el mundo, que funcionan como minisismógrafos para crear la red de detección de terremotos más grande del mundo.

No "predice", sino detecta con una anticipación de algunos segundos , como el sismo ocurrido el 19 de mayo en el Perú o los terremotos en Venezuela, que han dejado más de 900 fallecidos.

El sistema de alerta de Google también funciona en web. De no contar con un smartphone Android, también puedes buscar en Google el término "temblor" y, de ocurrir algún evento sísmico detectado, podrás ver el mensaje en la pantalla. De no estar produciéndose un sismo en este momento, se podrá revisar información de los temblores más recientes.

Temblor Google

Complemento a los sistemas oficiales

Especialistas recuerdan que estas alertas tecnológicas no reemplazan la información oficial emitida por las entidades peruanas encargadas del monitoreo sísmico.

El Instituto Geofísico del Perú también cuenta con la aplicación Sismos Perú, que ofrece reportes oficiales sobre los movimientos telúricos registrados en el territorio nacional.

De acuerdo con Google, el usuario puede recibir la alerta antes del movimiento, durante el evento o segundos después de iniciado, dependiendo de la distancia respecto al epicentro y de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

La incorporación de estas herramientas tecnológicas busca fortalecer la preparación ciudadana frente a los sismos. Aunque no sustituyen a los sistemas oficiales ni predicen terremotos, las alertas tempranas pueden ofrecer segundos valiosos para reaccionar, ponerse a salvo y reducir los riesgos durante una emergencia.