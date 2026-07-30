SISMO sacude el Perú HOY, jueves 30 de julio: ¿Cuál fue la magnitud y el epicentro del temblor registrado?

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha sido registrado en el Perú esta mañana de jueves 30 de julio, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce la magnitud y el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, descubre cómo reaccionar ante un evento igual o de mayor intensidad.

Sismo en el Perú, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Según lo reportado, el temblor tuvo un impacto con una magnitud de 4.0 fue registrado durante la mañana de este jueves 30 de julio, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a la 11:15 a.m. y tuvo como epicentro una zona ubicada a 55 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0510

Fecha y Hora Local: 30/07/2026,11:15:37

Magnitud: 4.0

Profundidad: 14 km

Latitud: -4.39

Longitud: -78.32

Intensidad: III Santa María de Nieva

Referencia: 55 km al NO de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonashttps://t.co/mK3XmxHWZP — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 30, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0510, el evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -4.39 y longitud -78.32. La intensidad registrada fue de nivel III, lo que significa que el movimiento fue percibido por los habitantes y hasta ahora no hay reportes de daños en la zona.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este reporte, el Instituto Geofísico del Perú informó que este tipo de avisos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el territorio y mantener actualizada la información de manera verificada para las autoridades y la población que requiere tomar precauciones ante posibles nuevos temblores.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.0 con epicentro en El Cenepa, Condorcanqui - Amazonas. pic.twitter.com/6KMROGSRVz — COEN - INDECI (@COENPeru) July 30, 2026

¿Qué elementos se deben tener ante un sismo en la mochila de emergencia?

Frente a la ocurrencia de sismos en el país, diversas instituciones advierten que elementos se deben tener en casa. Dentro de lo más resaltante se encuentra la mochila de emergencia que tiene que contener artículos de primera necesidad. Según el INDECI, debe considerarse los siguientes insumos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Estar preparados ante un nuevo temblor es una tarea de toda la población para reducir los riesgos y evitar pérdidas. Por ello, es importante conocer detalles del último sismo reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).