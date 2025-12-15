Fiebre alta, cansancio extremo y dolor de cabeza: estos son los síntomas de la gripe A H3N2

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Salud

La gripe A H3N2 ya se encuentra en el Perú y especialistas advierten sobre sus principales síntomas. El exdirector del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Gozzer, explicó en diálogo con Exitosa que esta influenza se caracteriza por presentar fiebre alta, dolor de cabeza y un cansancio más intenso que otras variantes.

Gozzer precisó que se trata de una gripe fuerte de invierno, que no es una enfermedad nueva ni un virus capaz de provocar una pandemia. Además de la fiebre alta y dolores de cabeza, esta gripe se caracteriza porque el cansancio es mayor.

Origen y circulación

La influenza A H3N2 comenzó a circular en Australia durante el invierno, luego se expandió a Europa en la temporada de gripe del hemisferio norte. Su llegada al Perú confirma la capacidad de vigilancia de EsSalud, que pese a sus carencias mantiene un sistema activo de monitoreo epidemiológico.

Consultado también sobre el cambio de estación hacia el verano, Gozzer indicó que el impacto será menor, ya que la influenza es estacional y alcanza su mayor número de casos en invierno. Sin embargo, advirtió que también pueden presentarse contagios en verano, aunque con baja probabilidad de brotes o epidemias.

Especialista señala que existe menor riesgo de propagación en verano.

Vacunación anticipada

El especialista exhortó a las autoridades a garantizar la llegada de vacunas a tiempo. El Minsa anunció que los lotes estarán disponibles entre marzo y abril de 2026, pero Gozzer recomendó iniciar la vacunación desde abril, antes del pico estacional.

Recordó que en otros países se inmunizó con anticipación, priorizando a los más vulnerables, lo que permitió reducir complicaciones.

Por otro lado y de cara a las fiestas navideñas, Gozzer afirmó que no existe peligro en las reuniones familiares, siempre que las personas estén sanas. En caso de presentar síntomas respiratorios, la recomendación es evitar asistir.

Autoridades deben garantizar la llegada de las vacunas y comenzar con la vacunación en abril.

Diferencias con el Covid-19

El especialista aclaró que la forma de contagio de la influenza A H3N2 no es igual a la del Covid-19. Mientras el coronavirus se transmitía por gotas pequeñas que podían permanecer en superficies, la influenza se propaga por gotas más grandes que caen rápidamente al hablar. Aun así, insistió en la importancia de mantener la higiene, especialmente de las manos.

La llegada de la influenza A H3N2 al Perú confirma la necesidad de vigilancia constante y vacunación anticipada. Aunque no representa un riesgo de pandemia ni la letalidad del Covid-19, sus síntomas —fiebre alta, dolor de cabeza y cansancio extremo— pueden afectar con fuerza a la población en invierno.

La prevención, la higiene y la inmunización oportuna serán claves para enfrentar esta nueva temporada de gripe, y desde nuestras posibilidades, es importante no generar información que solo busque generar mayor confusión o miedo en la población.