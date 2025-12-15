Viaductos en la Av. Javier Prado podrían interferir con obra de la Línea 4 del Metro de Lima, según Lourdes Giusti

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Giusti, indicó que la construcción de viaductos en la avenida Javier Prado podría interferir con el desarrollo de la obra para la Línea 4 del Metro de Lima, que ya se viene construyendo en su ramal por el Callao.

Pasará por la misma vía

De acuerdo a la especialista, miembro de la Comisión Técnica de Seguridad del CAP desde 2014, esta obra afectaría la futura construcción del metro subterráneo que atravesará la ciudad desde el Callao hasta Santa Anita. Cabe precisar que algunos ramales chalacos ya presentan avances.

"Lo que se debería priorizar es el transporte masivo, más aún por la Javier Prado está planificada la Línea 4 del Metro, es muy probable que tenga interferencias y que obstaculice, porque va a haber muchos pilotes, hay espacios como ductos y una serie de obras que no necesariamente van a ir de la mano", sostuvo Giusti Hundskopf.

Con respecto a si es un sistema innovador, la decana del CAP indicó que es una tecnología que data de hace varias décadas atrás y que no resolverá el problema de la congestión vehiculas. Desde su perspectiva, la Municipalidad de Lima debió apuntar a medidas que beneficien a la mayoría de limeños y no unos cuantos.

"Los viaductos son soluciones de hace 30 años atrás, obras de concreto y en este caso, destinadas para los autos particulares. ¿Quiénes tenemos auto particular? El 15 % de la población, las obras cuando se realizan, deben estar destinadas para la mayor cantidad de gente", manifestó.

Municipalidad de San Isidro se pronunció

Frente a este proyecto que iniciaría en enero del 2026, la comuna sanisidrina emitió un pronunciamiento en el que le remite una serie de observaciones al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Esto por los proyectos que involucran a la avenida Javier Prado y a Faustino Sánchez Carrión.

"Si bien reconocemos que se trata de una vía de competencia metropolitana, es fundamental que la planificación incluya el diálogo y una participación ciudadana temprana y transparente en línea con la normativa vigente", indica el segundo párrafo de la comunicación", indica parte del comunicado del municipio.

La construcción del viaducto en la avenida Javier Prado no solo tiene a los vecinos en contra, sino al mismo Colegio de Arquitectos del Perú. Su decana, Lourdes Giusti, indicó que esto interferirá con la Línea 4 del Metro de Lima, que pasará por debajo de la vía.