Piura: Precio del limón se estabilizaría en el mes de octubre, según el economista David Herrera

El incremento en el precio del limón en Piura ha puesto en alerta a los consumidores, comerciantes y productores de la región. Sin embargo, este fenómeno es cíclico y se estabilizaría en el próximo mes de octubre, según el economista David Hernán Herrera Sarango, coordinador académico del Programa de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) del campus Piura.

Impacto en el bolsillo de los peruanos

El profesional en economía, la escasez actual responde principalmente a la falta de recursos hídricos entre finales del 2024 e inicios del 2025 , así como a las bajas temperaturas que han reducido la floración de los cultivos. "El estrés hídrico y las condiciones climáticas adversas han disminuido la capacidad productiva. Esto genera una menor oferta en los mercados locales", menciona.

En esa línea, menciona que este desbalance entre la oferta y la demanda elevaron los precios del demandado producto. Por ejemplo, en Piura, la bolsa de 42 kilos pasó de S/. 50 a S/. 180 en pocas semanas, mientras que la cuartilla de 25 limones subió de S/. 2 a S/. 5 .

"El limón es un insumo esencial en la mesa piurana y peruana. Este encarecimiento afecta a las familias y a la gastronomía local, con posibles repercusiones en el precio de algunos platillos emblemáticos, como el ceviche", advierte el economista.

Acciones a tomar en cuenta

Asimismo, Herrera Sarango sostiene que los efectos en la alza del precio del limón también se siente en la cadena de valor. Agrega, que, mientras algunos productores con cosechas estables se benefician de mayores ingresos, los pequeños agricultores afrontan pérdidas por baja productividad y altos costos de riego.

En el caso de los comerciantes, la menor rotación y el riesgo de especulación limitan sus ganancias, y la caída en la producción reduce la contratación de mano de obra en zonas rurales.

Estima, que, de extenderse la situación, la economía regional enfrentaría efectos negativos en el consumo, la gastronomía y el empleo agrícola. No obstante, reiteró que el ciclo productivo del limón suele normalizarse hacia octubre, lo que permitiría una recuperación gradual de la dinámica económica en Piura.

Finalmente, plantea la necesidad de invertir en infraestructura hídrica y riego tecnificado; así como, generar créditos preferenciales y seguros agrarios complementarios, con el fin de mitigar los impactos de la variabilidad climática. "La gestión eficiente del agua y la modernización del sector son claves para reducir la vulnerabilidad de nuestros agricultores", asevera.