Acción Popular PODRÍA PERDER INSCRIPCIÓN como partido tras quedar fuera de las Elecciones 2026

En entrevista con Exitosa, el experto en temas electorales, Jorge Jáuregui, indicó que el Registro de Organizaciones Políticas podría cancelar la inscripción de Acción Popular como partido político tras quedar fuera de las Elecciones Generales de 2026.

Acción Popular perdería inscripción como partido

El pasado sábado 13 de diciembre el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones declaró nulas las elecciones primarias que fueron efectuadas por la organización política Acción Popular en el marco de la definición de sus candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Bajo esa premisa, Jorge Járegui explicó si tras ese contexto el partido de la lampa dejará de perder su inscripción como organización política.

"Habría que esperar a la decisión que tome el Registro de Organizaciones Políticas. Sí es cierto que los partidos políticos para mantener su inscripción lo que les confiere la condición de partido político y les otorga personalidad jurídica, tiene que lograr representación parlamentaria y participar en procesos electorales", indicó.

En tal sentido, el experto en temas electorales consideró que hay la posibilidad de que se pueda cancelar la inscripción que dependerá de lo que decida el Registro de Organizaciones Políticas.

"Había que ver qué resuleve, pero hay esa posibilidad ciertamente de que pierda, se le cancele la inscripción por no haber participado en el proceso electoral", recalcó Járegui.

