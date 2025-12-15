Chile emite nota de protesta a Colombia por críticas de Gustavo Petro a José Antonio Kast

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Chile informó que enviará una nota de protesta diplomática al Gobierno de Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre el reciente triunfo de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales.

Este lunes 15 de diciembre Chile tomó dicha decisión debido a que considera "inaceptables" los dichos del mandatario colombiano contra el presidente electo chile, José Antonio Kast, a quien tachó de "fascista" y calificó de "hijo de Hitler", tras su triunfo en las elecciones de Chile, de ayer domingo.

Por tal motivo, el gobierno de izquierda de Gabriel Boric condenó lo manifestado por Petro en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) en el que lamentaba la victoria del líder de extrema derecha frente a la izquierdista Jeannette Jara, para sectores del Estado chileno dichas declaraciones constituyen una intromisión en la política interna de un país extranjero.

En tal sentido, el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, señaló lo siguiente: "Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país".

Adicionalmente, el ministro de Relaciones Exteriores calificó que lo manifestado por el jefe de Estado de Colombia como una intromisión en la soberanía chilena. De igual manera, resaltó que las declaraciones trascienden la crítica política y afectan la legitimidad del proceso democrático de Chile.

"Constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna y no solo denotan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones", manifestó van Klaveren.

¿Qué fue lo que dijo Gustavo Petro sobre Kast?

Desde la perspectiva de Gustavo Petro, el resultado electoral en Chile refleja un avance de fuerzas que considera una amenaza para los movimientos progresistas y para la democracia en Sudamérica.

Además, el mandatario colombiano acompañó su pronunciamiento con referencias históricas y simbólicas. A su juicio "el péndulo" político no debería inclinarse hacia proyectos conservadores extremos.

Las declaraciones de Gustavo Petro sobre Kast

Pese a que en otras publicaciones de su cuenta de 'X' aseguró que se bloquearon algunos de los mensajes, en otrosrecurrió a comparar a Kast con el fascismo y con la dictadura de Augusto Pinochet.

