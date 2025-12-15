Hombre es asesinado a balazos en Puente Piedra: Víctima tenía serios antecedentes penales

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Terror en Puente Piedra. Un hombre fue asesinado a disparos en la puerta de su domicilio, ubicado en el asentamiento humano La Ensenada. Según la Policía, el occiso contaba con un gran prontuario. Se sospecha que el móvil del crimen sea un ajuste de cuentas.

Crimen a la luz del día en Puente Piedra

En la calle Francisco Bolognesi, en el asentamiento humano La Ensenada durante la tarde del lunes 15 de diciembre, un hombre fue asesinado tras múltiples disparos frente a su domicilio.

El hombre de 38 años se encontraba frente a su vivienda abordo de una motocicleta cuando dos sujetos armados que transitaban por la zona comenzaron a efectuar disparos en su contra. El ataque con ensañamiento terminó por acabar con su vida. Alrededor de 14 disparos fueron efectuados contra el agraviado.

Tras acabar con su vida, los atacantes lograron huir luego de correr cerca de dos cuadras y posteriormente abordaron un vehículo de color negro. Los criminales huyeron de la zona.

Fallecido contaba con prontuario criminal

La víctima fue identificada como Edson Sánchez Lozano que tras la corroboración policial se identificó que cuenta con un gran prontuario criminal.

Según la información policial, el hombre fue detenido por el delito de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas, hurto agravado, tocamientos indebidos, usurpación agravada, entre los principales hechos delictivos cometidos.

De acuerdo a la evaluación del crimen, la primera hipótesis policial es que se trataría de un presunto ajustes de cuentas contra esta persona. A la zona se dirigieron personal de la Policía Nacional del Perú, peritos de criminalística y personal del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley correspondientes al crimen.

Los familiares de la víctima llegaron a la zona y se mostraron herméticos ante el hecho ocurrido. No brindaron declaraciones ante el hecho.

La investigación criminal deberá determinar recabar información respecto a cámaras de videovigilancia en la zona que hubieran podido captar el asesinato, recabar testimonios de testigos en la zona y dar con el seguimiento del automóvil usado para el escape de los criminales. Además, el recojo de los casquillos de bala serán determinantes para continuar con las diligencias.

Un crimen alarmó a los vecinos de Puente Piedra tras efectuarse al menos 14 disparos en contra de un hombre frente a su vivienda. El crimen se encuentra en investigación y se presume que se trate de un ajuste de cuenta, ello luego de que el hombre contará con un amplio prontuario criminal.