Samantha Batallanos deja en la 'friendzone' al presidente José Jerí: "No es mi tipo"

Desde que José Jerí asumió la presidencia, varios medios de farándula no han parado de vincularlo con distintas figuras del espectáculo. Entre ellas estaba Samantha Batallanos, quien ahora aclaró que solo se trataba de un juego divertido y que no hay interés romántico de su parte.

Samantha Batallanos 'chotea' a José Jerí

Hace solo unos días, la influencer y modelo peruana mostraba cierto interés en el presidente José Jerí, pero en una reciente entrevista ante las cámaras aseguró que todo era en tono de broma.

"La verdad no sabía, fue muy gracioso. Lo he visto con mucho humor como algo gracioso o como es. Me dio muchísima risa, que me iba a imaginar que el presidente iba estar hablando de mí, imagínate", expresó Samantha Batallanos, entre risas.

La ex de Álvaro Rod dejó claro que José Jerí no es su tipo de hombre para una relación amorosa, aunque no descartó invitarlo a almorzar como una muestra de respeto por su cargo.

"No es mi tipo, pero es el presidente pues. Un almuercito invitarle a mi presi es deber patrio. Yo le invito el almuercito", comentó.

¿De qué conversarían en el almuerzo?

Ante la pregunta de qué tema tocarían en un encuentro así, Samantha explicó que se centraría en conocer más sobre su labor como presidente y su visión para el país.

"Que me cuente la experiencia de ser presidente, toda la presión que lleva consigo, el cargo, qué se siente cumplir un sueño como ese. Que me cuente cuáles son sus aspiraciones, cómo le gustaría ver al país, tantas cosas", señaló la influencer.

José Jerí no descarta cena con Samantha Batallanos

Antes de eso, José Jerí no pudo escapar de la pregunta sobre Samantha Batallanos. Al ser consultado sobre la posibilidad de compartir una cena con la influencer, el presidente no cerró la puerta, aunque reconoció que su apretada agenda podría complicar el encuentro.

"Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos", comentó, dejando a todos con la intriga y la puerta abierta a los rumores.

El presidente no pudo evitar mencionar las exigencias del cargo para explicar su falta de tiempo: "Lo cierto es que por el ritmo de trabajo...", dijo, aunque fue interrumpido antes de terminar su frase, dejando a todos con la intriga.

