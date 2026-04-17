Capacitación gratis en IA: Mincetur convoca a gestores turísticos a seminario

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de potenciar la competitividad en el sector turístico, este 29 y 30 de abril, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) brindará una capacitación gratuita especializado en Inteligencia Artificial.

Esta iniciativa esta dirigida a gestores públicos y privados del sector turismo. El seminario especializado titulado: "Inteligencia artificial aplicada al turismo" será el 29 y 30 de abril y contará con una serie de tópicos desarrollables en sus principales funciones laborales.

Algunos de los temas que se abordarán serán: promoción, gestión de destinos y mejora de la experiencia del visitante. Además, de herramientas prácticas y accesibles aplicables al sector.

Asimismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que, dentro de la capacitación y desarrollo de los temas, se brindará amplia información sobre la adopción responsable y ética de la inteligencia artificial.

¿Cómo participar de la capacitación gratuita?

Las personas interesadas en participar de esta instrucción deberán inscribirse previamente en el siguiente formulario y llenar toda la información correspondiente.

Además, para más información, Mincetur ha habilitado un correo electrónico para que los asistentes puedan comunicarse y realizar las consultas respectivas. El contacto es: [email protected]

Del mismo modo, hay una línea telefónica para enviar un mensaje por WhatsApp al 992 094 449 o llamar al 513-6100, Anexo 1613.

Otras capacitaciones

Este año 2026, se han programado nueve seminarios especializados dirigidos a gestores públicos y privados, que abordarán temas como la adecuación ambiental de las actividades turísticas, el turismo comunitario, entre otros.

Además, se impartirán tres cursos especializados en convenio con el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) y 64 talleres sobre temas de inventario turístico, planificación turística y proyectos de inversión pública en turismo.

Estas actividades siguen el plan titulado "Fortalecimiento de Capacidades para Gestores de Turismo", impulsada por el Mincetur desde el año 2022, con el objetivo de fortalecer la gestión de la actividad turística y promover liderazgos locales.

Dentro de este plan, hasta el momento se encuentran más de 29 mil funcionarios, servidores públicos y gestores privados que lograron actualizar sus conocimientos con esta intervención.

En especial, permite que más viajeros decidan elegir nuevamente el destino, motivados por la buena experiencia que reciben al arribar al país para desarrollar esta actividad económica.

Finalmente, seguir un plan de capacitación en favor de distintas profesiones como lo destaca la capacitación gratis en IA contribuye a que sectores clave del país, como el turismo, continúen incrementando su número de visitantes cada año.