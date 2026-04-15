Fiorella Molinelli denuncia graves fallas técnicas y exige informe detallado sobre gestión de Piero Corvetto

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Denuncia sobre deficiencias electorales actuales.

La exaspirante a la presidencia, Fiorella Molinelli, lanzó una dura crítica contra la gestión de la ONPE, donde señaló que la dirección de Piero Corvetto perdió la confianza necesaria para garantizar la trasparencia y eficiencia en los procesos electorales.

Consideró que el organismo electoral atraviesa una crisis de incapacidad técnica que se manifiesta en errores recurrentes. Ella sostiene que los problemas actuales no son fallas de principiante, sino un patrón de falta de planificación y control institucional.

El descontento radica en que las deficiencias no son hechos aislados, sino que forman parte de un comportamiento estructural. Para la representante de Fuerza y Libertad, el ente encargado de los comicios ha demostrado una preocupante ausencia de respuestas claras ante la ciudadanía.

Mi opinión sobre la conducción del proceso electoral. pic.twitter.com/qHolM7mp7D — Fiorella Molinelli (@FioreMolinelli) April 15, 2026

Crisis en el sistema

Molinelli detalló que el voto electrónico para peruanos en el exterior y diversas poblaciones locales ha sido un fracaso sistemático. Estas deficiencias técnicas han generado desconfianza en los ciudadanos que esperaban un sistema de votación moderno y seguro.

"Desde el momento en que decían que iba a haber voto electrónico para los peruanos en el exterior y eso no ocurrió", afirmó Fiorella Molinelli.

Las plataformas digitales de la institución también han presentado caídas y errores de registro que persisten hasta la fecha. Según la política, estas anomalías se han visto incluso en las recientes elecciones regionales y locales, afectando la logística nacional.

Asimismo, se reportaron incidentes donde los usuarios no podían acceder a los aplicativos oficiales de consulta. Según el diario La República, diversos personeros de agrupaciones políticas manifestaron su malestar por la lentitud en el procesamiento de las actas digitales.

Exigencia de transparencia y rendición de cuentas

Para solucionar esta crisis, se requiere la elaboración urgente de un informe técnico exhaustivo que documente cada falla. Molinelli propone que este documento incluya evidencias, capturas de pantalla y testimonios reales sobre el impacto negativo en los partidos políticos.

"Se requiere urgentemente elaborar un informe técnico que incluya un registro detallado de todas las fallas", enfatizó la exaspirante presidencial.

La denuncia también menciona que la ONPE habría realizado ampliaciones de plazos de manera poco transparente para ocultar sus deficiencias. Esta situación ha llevado a exigir una revisión profunda de las responsabilidades administrativas dentro del ente electoral del país.

Es fundamental identificar las responsabilidades para implementar mejoras que rescaten la institucionalidad. Solo mediante una auditoría real se podrá corregir la falta de planificación y control que afecta actualmente a los procesos electorales y devolver la tranquilidad a los votantes peruanos.