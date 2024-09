PlayStation 5 Pro: Todo lo que necesitas conocer sobre la nueva consola de Sony

13/09/2024 / Exitosa Noticias / Tecnología

La PlayStation 5 Pro está a punto de llegar para revolucionar el mundo del gaming. Sony ha revelado su última consola, prometiendo una experiencia de juego inigualable con mejoras significativas en gráficos y rendimiento. En esta nota, exploraremos todo lo que necesitas saber para elevar tu experiencia de juego a un nuevo nivel.

Todo sobre la PlayStation 5 Pro

La PlayStation 5 Pro no es simplemente una versión optimizada de la PS5 actual; es una revolución tecnológica en el mundo del gaming. La nueva consola contará con una GPU mejorada, que incorpora un 67% más de unidades de cálculo en comparación con su predecesora.

Esta actualización, junto con una memoria un 28% más rápida, permitirá un incremento de hasta el 45% en el rendimiento de los juegos, según el blog oficial de PlayStation. Los jugadores podrán disfrutar de títulos con gráficos más nítidos y una jugabilidad más fluida que nunca.

Uno de los aspectos más destacados de la PS5 Pro es su avanzado sistema de trazado de rayos. Esta tecnología permite a los jugadores experimentar reflejos y refracciones de luz mucho más dinámicos, lo que mejora significativamente la calidad visual de los juegos.

Con el trazado de rayos avanzado, los detalles gráficos alcanzan nuevos niveles de realismo, ofreciendo una experiencia visual impresionante.

Además, la PS5 Pro introduce la innovadora tecnología PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), comparable al DLSS de NVIDIA y al FSR de AMD.

Utilizando técnicas de aprendizaje automático, el PSSR proporciona una claridad de imagen mejorada, permitiendo a los jugadores disfrutar de más fotogramas por segundo sin comprometer el rendimiento. Con esta tecnología, se espera que los juegos puedan ejecutarse en "modo calidad" a 60 FPS, elevando aún más el estándar de los videojuegos.

Un aspecto clave de la PS5 Pro es su capacidad para mejorar los juegos de la PS4. Gracias al PS5 Pro Game Boost, más de 8,500 títulos de PS4 compatibles con la PS5 recibirán mejoras en estabilidad, rendimiento y calidad de imagen. Los juegos de la pasada generación verán un aumento en la cantidad de FPS y en la resolución.

Además, los títulos de la generación actual serán etiquetados como "PS5 Pro Enhanced," garantizando una experiencia optimizada para esta nueva consola.

Entre los juegos que se beneficiarán de estas mejoras se incluyen éxitos como 'Alan Wake 2', 'Assassin's Creed: Shadows', 'Demon's Souls', 'Final Fantasy 7 Rebirth', 'Gran Turismo 7', 'Hogwarts Legacy', 'Marvel's Spider-Man 2', 'Ratchet & Clank: Rift Apart', y 'The Last of Us Part II Remastered'.

Precio y disponibilidad de la PlayStation 5 Pro

La PS5 Pro estará disponible a partir del 7 de noviembre de 2024, con un precio de 699 dólares (aproximadamente 2636 soles) para la versión digital, que no incluye un lector de disco.

Los usuarios que deseen jugar en formato físico deberán adquirir el lector de disco por separado. Este lector es compatible tanto con la PS5 Pro como con la versión "slim" de la PS5.

Con la llegada de la PlayStation 5 Pro, Sony promete una experiencia de juego más avanzada e inmersiva que nunca. Marca el 7 de noviembre en tu calendario y prepárate para sumergirte en una nueva era de videojuegos.