Municipalidad de Lima refuerza seguridad con vigilancia las 24 horas y advierte sanciones contra actos vandálicos

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el contexto político actual y el conteo de las elecciones presidenciales llevadas a cabo el pasado domingo 7 de junio, la Municipalidad de Lima ha implementado medidas de seguridad en frente a posibles manifestaciones o actos vandálicos que atenten contra la población.

¿Qué medidas ha tomado la Municipalidad de Lima?

La Municipalidad Metropolitana de Lima puso en marcha un amplio operativo de seguridad, vigilancia y control en el Centro Histórico de la capital, una zona declarada intangible por el mismo alcalde Renzo Reggiardo, es decir, en donde está prohibida la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas o políticas.

En el marco de las medidas, la institución ha contemplado acciones preventivas y permanentes en los principales espacios públicos del centro de Lima. Entre ellos destacan la Plaza San Martín, el Paseo de los Héroes Navales y la Plaza de la Democracia, lugares que vienen siendo monitoreados de manera continua, en vivo por personal especializado y por la ciudadanía que quiera presenciar los alrededores desde este enlace.

#CerdadoDeLima | Por disposición del alcalde @Renzo_Reggiardo, hemos desplegado un operativo de seguridad, vigilancia y control en el centro histórico, zona declarada intangible, donde está prohibido el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y... pic.twitter.com/ZGZIANY0yc — Municipalidad de Lima (@MuniLima) June 10, 2026

Seguridad en favor de la ciudadanía

Como parte de la estrategia de seguridad, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las gerencias de Fiscalización y Control y de Movilidad Urbana, ha movilizado a 100 agentes municipales, entre serenos, fiscalizadores e inspectores de tránsito que se encarguen de monitorear las actividades en el distrito.

Además, el operativo incluye unidades motorizadas, vehículos de patrullaje, drones de vigilancia y el moderno sistema de videovigilancia metropolitano, compuesto por cerca de 1,000 cámaras de alta tecnología distribuidas en diversos puntos estratégicos de la ciudad.

Dichas herramientas permiten realizar el monitoreo en tiempo real, detectando posibles incidentes y actuar de manera inmediata ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad pública o afectar monumentos y espacios históricos.

Acciones legales frente a actos vandálicos

Uno de los anuncios más contundentes realizados por la Municipalidad de Lima es que su Procuraduría Pública tomará acciones legales y denuncias penales correspondientes contra aquellas personas que sean identificadas como responsables de actos vandálicos, disturbios o daños contra la infraestructura histórica.

En ese sentido, las autoridades precisaron que cualquier actividad que altere el orden público o ponga en riesgo la integridad del Centro Histórico será objeto de control, monitoreo y seguimiento permanente.

Con este operativo integral, la Municipalidad de Lima busca reforzar la seguridad, prevenir incidentes y garantizar la conservación de uno de los espacios más importantes y representativos del patrimonio cultural peruano.