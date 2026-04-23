Spotify cumple 20 años y revela datos impactantes: ¿Quién es el cantante más escuchado?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 23/04/2026
Como ya es tradición al cierre de cada año, Spotify suele sorprender a sus usuarios con rankings que resumen lo más escuchado en la plataforma: artistas, canciones y álbumes que marcaron tendencia a nivel global.
Con motivo de su 20 aniversario, la plataforma de streaming musical publicó un listado especial que recopila a los artistas más escuchados de las últimas dos décadas, ofreciendo una mirada más amplia sobre los gustos musicales de millones de personas en todo el mundo.
Vigencia musical
Este recuento publicado en la cuenta de Spotify no solo refleja éxitos momentáneos, sino también carreras que han logrado mantenerse vigentes a lo largo del tiempo.
Según explicó la propia empresa en un comunicado, estas listas se construyen a partir de años de reproducción de contenido por parte de cientos de millones de usuarios.
"Estas listas, fruto de años de escucha a cientos de millones de fans, recogen la música y las historias que no solo triunfaron, sino que se quedaron, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana en todo el mundo", señalaron.
Top 10 de los cantantes más escuchados
- Taylor Swift
- Bad Bunny
- Drake
- The Weeknd
- Ariana Grande
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Billie Eilish
- Eminem
- Kanye West
Los 10 discos más escuchados son:
- Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
- Starboy de The Weeknd
- ÷ (Deluxe) de Ed Sheeran
- SOUR de Olivia Rodrigo
- After Hours de The Weeknd
- SOS de SZA
- Hollywood's Bleeding de Post Malone
- Lover de Taylor Swift
- AM de Arctic Monkeys
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish
Top de las canciones
- "Blinding Lights" de The Weeknd
- "Shape of You" de Ed Sheeran
- "Sweater Weather" de The Neighbourhood
- "Starboy" de The Weeknd ft. Daft Punk
- "As It Was" de Harry Styles
- "Someone You Loved" de Lewis Capaldi
- "Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse" de Post Malone ft Swae Lee
- "One Dance" de Drake, Wizkid, ft Kyla
- "Perfect" de Ed Sheeran
- "STAY" de The Kid LAROI ft Justin Bieber
Este tipo de datos no solo despierta curiosidad, sino que también evidencia el impacto cultural que ciertos artistas han logrado consolidar a nivel global.
La publicación del listado ya ha comenzado a generar conversación en redes sociales, donde fans de distintas partes del mundo debaten y celebran a sus artistas favoritos.
Sin duda, este aniversario no solo marca un hito para la empresa, sino también para la historia reciente de la música que se comparte en redes sociales.