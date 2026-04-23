Spotify cumple 20 años y revela datos impactantes: ¿Quién es el cantante más escuchado?

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Como ya es tradición al cierre de cada año, Spotify suele sorprender a sus usuarios con rankings que resumen lo más escuchado en la plataforma: artistas, canciones y álbumes que marcaron tendencia a nivel global.

Con motivo de su 20 aniversario, la plataforma de streaming musical publicó un listado especial que recopila a los artistas más escuchados de las últimas dos décadas, ofreciendo una mirada más amplia sobre los gustos musicales de millones de personas en todo el mundo.

Vigencia musical

Este recuento publicado en la cuenta de Spotify no solo refleja éxitos momentáneos, sino también carreras que han logrado mantenerse vigentes a lo largo del tiempo.

Según explicó la propia empresa en un comunicado, estas listas se construyen a partir de años de reproducción de contenido por parte de cientos de millones de usuarios.

"Estas listas, fruto de años de escucha a cientos de millones de fans, recogen la música y las historias que no solo triunfaron, sino que se quedaron, convirtiéndose en parte de la vida cotidiana en todo el mundo", señalaron.

Top 10 de los cantantes más escuchados

Taylor Swift

⁠Bad Bunny

Drake

The Weeknd

⁠Ariana Grande

⁠Ed Sheeran

Justin Bieber

⁠Billie Eilish

Eminem

⁠Kanye West

Taylor Swift es la cantante más escuchada en los 20 años de Spotify

Los 10 discos más escuchados son:

Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

Starboy de The Weeknd

÷ (Deluxe) de Ed Sheeran

SOUR de Olivia Rodrigo

After Hours de The Weeknd

SOS de SZA

Hollywood's Bleeding de Post Malone

Lover de Taylor Swift

AM de Arctic Monkeys

WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? de Billie Eilish

Top de las canciones

"Blinding Lights" de The Weeknd

"Shape of You" de Ed Sheeran

"Sweater Weather" de The Neighbourhood

"Starboy" de The Weeknd ft. Daft Punk

"As It Was" de Harry Styles

"Someone You Loved" de Lewis Capaldi

"Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse" de Post Malone ft Swae Lee

"One Dance" de Drake, Wizkid, ft Kyla

"Perfect" de Ed Sheeran

"STAY" de The Kid LAROI ft Justin Bieber

Spotify's most streamed artists of all time. pic.twitter.com/e9A4AJfuHb — Spotify Daily Data (@spotify_data) April 23, 2026

Este tipo de datos no solo despierta curiosidad, sino que también evidencia el impacto cultural que ciertos artistas han logrado consolidar a nivel global.

La publicación del listado ya ha comenzado a generar conversación en redes sociales, donde fans de distintas partes del mundo debaten y celebran a sus artistas favoritos.

Sin duda, este aniversario no solo marca un hito para la empresa, sino también para la historia reciente de la música que se comparte en redes sociales.