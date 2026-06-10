Madre de Milett Figueroa revela si le gustaría una reconciliación entre Tinelli y su hija: "Mucho cariño"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Martha Valcárcel decidió pronunciarse sobre el fin de la relación entre su hija, Milett Figueroa, y Marcelo Tinelli, una de las parejas más comentadas de los últimos años. Durante una reciente entrevista televisiva, la madre de la modelo sorprendió al revelar que, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial y respetuosa con el conductor argentino.

La progenitora de la influencer fue consultada sobre el vínculo que conserva con Tinelli luego de la separación. Lejos de mostrar resentimiento o incomodidad, destacó que guarda una buena impresión del presentador y recordó el cariño y respeto que siempre existió entre ambas familias mientras la relación sentimental estuvo vigente.

Asimismo, Martha Valcárcel resaltó el trato que el empresario argentino tuvo hacia Milett durante el tiempo que compartieron como pareja. Según explicó, los recuerdos que conserva de esa etapa son positivos, por lo que considera innecesario alimentar polémicas o enfrentamientos tras el término del romance.

La madre de la exchica reality también aprovechó la oportunidad para defender a su hija de las críticas que han surgido en redes sociales y algunos espacios de espectáculos luego de la ruptura. En ese sentido, aseguró que Milett atraviesa una etapa tranquila y favorable en su vida personal, sin dejarse afectar por los comentarios que buscan minimizar la importancia de la relación que mantuvo con Tinelli.

Durante la conversación también fue consultada sobre la posibilidad de una reconciliación entre ambos. Sin embargo, prefirió centrar su respuesta en el bienestar de su hija, señalando que lo único que desea es verla feliz, querida y plenamente realizada. No obstante, dejó clara su postura frente a una eventual infidelidad, indicando que personalmente no sería capaz de perdonar una situación de ese tipo, recordando una experiencia propia del pasado.