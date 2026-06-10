Alerta en el transporte público: "El promedio de bandas fluctúa entre 2 a 3 por empresa", según director de la CIT

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a la crisis de criminalidad que se vive en el país, el director de la CIT, Martín Ojeda brindó declaraciones luego de los atentados al transporte público que han estado ocurriendo en los últimos días, afirmando que por cada empresa de transporte hay 2 a 3 bandas que los extorsionan.

Declaraciones del Director de la CIT

En conversación con Exitosa, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), manifestó que las empresas de transporte llegan a ser extorsionadas hasta por tres bandas criminales. Señaló que la policía logra capturar a los gatilleros, sin embargo, no consigue desarticular a las organizaciones delictivas.

"Lamentablemente están apareciendo nuevas bandas, el promedio de bandas por empresa en estos momentos caóticos fluctúa entre 2 a 3 bandas por empresa o por cono", comentó el director de la CIT.

Como parte de sus declaraciones, Martín Ojeda menciona que, en la actualidad las modalidades de amenaza y extorsión son peores mientras más transcurre el tiempo y se dan con mayor regularidad en la jornada laboral de los choferes de transporte público.

"Si bien es cierto, la policía ha capturado a los gatilleros, a los soldados, no ha desbaratado las bandas porque se sigue pagando y cada nueva que ingresa o cada una que está y quiere demostrar poder es más agresiva que la otra, ahora están disparando a los buses sin ningún tipo de escrúpulos, o tienen el descaro que a plena luz del día suban como pasajeros", manifestó su preocupación el representante.

Falta de medidas ante la ola de criminalidad

En ese sentido, el representante comentó que se comunicó con la Cámara de Comercio de Lima para que las normas sean de mucho cuidado con la identidad en las denuncias. Sin embargo, no ha servido de nada porque los gatilleros al ser capturados suelen ser soltados a la brevedad, lo que no configura una normativa drástica ante los delitos.

Atentados no se detienen en Lima y Callao

Según lo declarado por el representante, las personas que integrarían estas bandas corresponden a injertos, es decir, son una mezcla de extranjeros y ciudadanos peruanos, al igual que las armas que emplean para sus atentados en contra de conductores de transporte público, "hay de todo calibre".

Asimismo, el director mencionó que estamos ante una de las peores épocas de la historia peruana en la seguridad urbana, como si fuera época del terrorismo ya que, según la estadística de la policía, en este año hay más de 64 fallecidos vinculados al transporte en tema de extorsión.