Novia arruina sus votos matrimoniales con frases en doble sentido: "No piensen mal"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Los votos matrimoniales son una de las escenas más esperadas durante una boda y comúnmente están cargados de sentimientos y promesas de amor entre la pareja. Sin embargo, una novia tuvo muchos nervios y, al parecer, redactó sus votos con frases de doble sentido, desatando una ola de risas entre los presentes y volviéndose viral.

Novia arruina sus votos matrimoniales

Una joven identificada como Katherine Ruiz compartió el preciso instante en el que estaba leyendo sus votos matrimoniales durante la ceremonia junto a quien ahora es su esposa. Sin embargo, los nervios le ganaron y empezó a reírse al escuchar que sus palabras parecían tener un doble sentido.

"Quiero ser la persona que se arrodilla todas las noches en nuestro cuarto para... ¿no piensen mal, verdad?", dijo la joven frente a todos sus invitados, desatando una ola de risas.

A los instantes, se recompuso para seguir expresando sus palabras de amor. Sin embargo, el ambiente de risas ya se había instalado entre los asistentes y sus siguientes frases también parecían tener un doble sentido, por lo que ya no pudo contener la risa y casi no termina de leer sus votos.

"Quiero ser la persona que se arrodilla en el cuarto, pero para buscar a Dios juntos. Quiero ser esa persona que haga el trabajo sucio que las personas no quieren hacer, conocer tu lado más oscuro".

Finalmente, Katherine aseguró que estaba muy nerviosa por ese importante momento de su vida y que, al momento de redactar sus votos, no pensó que sonarían un poco picantes y no tan románticos como esperaba. "Les juro que en la carta sonaba muy bonito", dijo muy apenada.

Reacción en redes sociales

El video no tardó en volverse viral en Instagram, ya que la joven también se dedica a crear contenido en redes sociales. La publicación acumuló más de 228 mil "Me gusta" y superó los 6 mil comentarios, donde muchos usuarios tomaron el hecho con humor e incluso complementaron los votos de la novia.

"¿Te casaste ovulando o qué pasó? Jajaja", "Ay, amiga, mejor solo di 'sí, acepto'", "Empezó mal y terminó peor", "El abogado estaba súper incómodo", "Al final, el esposo termina quitándole el micrófono", "¿Son sus votos o 50 sombras de Grey?", "Les juro que cada palabra superaba a la anterior" y "La cosa se empezó a poner muy turbia jajaja", fueron algunos de los comentarios más destacados.

De esta manera, lo que debía ser un momento solemne y emotivo terminó convirtiéndose en una divertida anécdota que conquistó las redes sociales. Lejos de generar críticas, los usuarios tomaron el episodio con humor y destacaron la espontaneidad de la novia, cuya reacción hizo aún más memorable uno de los días más importantes de su vida.