Transportistas esperan reunión con ministro del Interior tras recientes atentados contra Z Buss

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La seguidilla de ataques contra la empresa de transportes Z Buss en Independencia ha encendido las alarmas en el sector. En menos de 24 horas, la compañía sufrió un atentado con granada y un ataque armado que dejó herido a un trabajador.

Ante este escenario, los gremios de transporte interprovincial reclaman una respuesta urgente del Gobierno y exigen la presencia del ministro del Interior en la reunión programada para este viernes 12 de junio.

La voz de los transportistas

En conversación con Exitosa, Martín Ojeda, director de la Cámara de Transporte Interprovincial (CIT), cuestionó la falta de liderazgo de las autoridades frente a la ola de inseguridad que afecta a las empresas.

"Es lamentable, no vemos una autoridad que lleve y lidere la lucha contra la inseguridad, sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial con el Ministerio Público. Esta situación se está desbordando en los conos norte y sur. Las amenazas han incrementado".

Un sector en crisis

Ojeda advirtió que el transporte urbano de Lima y Callao atraviesa una situación caótica y que, sin importar que el actual gobierno sea de transición y esté próximo a salir, debe buscar soluciones a corto plazo.

"Lamentablemente el sector urbano de Lima y Callao ya está en una situación caótica, [parece] tierra de nadie. Acá tiene que haber una prioridad en los próximos días en que nos tienen que dar una respuesta urgente".

Segundo ataque a empresa se produce en menos de 24 horas.

El dirigente insistió en que se realice una reunión con la presencia del ministro del Interior, José Mercedes Zapata, este viernes, donde se acuerden medidas concretas que se traduzcan en acciones inmediatas.

"Invocamos al ministro del Interior, porque el día viernes va a haber una reunión, y tiene que darse, no como otras veces que nos han dejado como si ya pasara la ola.. Es una situación que se da como página repetida y no se reduce".

Críticas a la falta de prevención

Ojeda también cuestionó la ausencia de medidas preventivas y la falta de coordinación entre las instituciones del Estado, asegurando que no existe una coordinación real entre las instituciones para luchar contra el crimen.

"Lo que ha pasado el día de hoy es una falta de respeto a toda la población peruana y a la policía: que a una empresa la hayan atacado dos veces en menos de 24 horas. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde está la interconexión que debe de haber entre los diferentes poderes del Estado para luchar contra la inseguridad? No existe".

La CIT advierte que la inseguridad en el transporte interprovincial ha alcanzado niveles insostenibles y que los ataques contra Z Buss son solo la muestra más reciente de un problema que se expande en Lima Norte y Sur.

La reunión del viernes se perfila como un momento clave para definir si el Gobierno asumirá un rol activo en la protección de empresas y pasajeros. Los transportistas esperan que el ministro del Interior no falte y que, por primera vez, se trace una estrategia clara contra las mafias que han convertido las rutas en un terreno de extorsión y violencia.