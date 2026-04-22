Shakira se suma al proyecto musical de la cantante sueca Zara Larsson que causa furor en redes sociales

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Este miércoles 22 de abril, por medio de sus redes sociales, la cantante sueca Zara Larsson anunció las colaboraciones que pertenecerán a su próximo álbum denominado: Midnight Sun: Girls Trip. Entre ellas esta la presencia de la cantante colombiana Shakira.

Este ejemplar es una versión extendida del disco que publicó el año pasado. Asimismo, este proyecto tiene como objetivo apostar por el pop de manera global y reforzar la fuerza creativa de las mujeres.

GIRLS TRIP!!!!!! I can't believe it's happening. The best summer ever starts may 1st!!!! pic.twitter.com/o7886CCR85 — Zara Larsson (@zaralarsson) April 22, 2026

La participación de Shakira en la canción titulada Eurosummer se perfila como uno de los momentos más esperados del álbum al tratarse de una de las presencias latinas más aclamadas de los últimos tiempos.

No solo por el peso de su nombre, sino por lo que representa su aparición en un proyecto que busca conectar distintas geografías del pop.

Despegue en la era digital

El actual momento de furor de Zara Larsson no es casualidad, ya que, aunque sus temas anteriormente no hayan tenido suficiente exposición y difusión, su trabajo nunca dejó de resonar entre un grupo de usuarios más reducido.

Tras el resurgimiento viral de su canción "Symphony "en plataformas como TikTok, la cantante supo mantenerse vigente y capitalizar la atención para convertirla en una identidad renovada.

Por ello, el concepto que maneja es una estética fresca que retrata los colores, formas y sonidos que formaban parte de la tendencia del año 2000 e hicieron destacar esa época por la cantidad de recursos gráficos.

¿Qué colaboraciones internacionales forman parte del álbum?

La publicación que contiene la lista de temas del proyecto incluye a dos cantantes latinas.

"Midnight Sun" feat. PinkPantheress

"Pretty Ugly" feat. JT

"Blue Moon" feat. Kehlani

"Girl's Girl" feat. Emilia Mernes

"Crush" feat. Eli

"Eurosummer" feat. Shakira

"Hot & Sexy" feat. Tyla

"The Ambition" feat. Madison Beer & Bambii

"Saturn's Return" feat. Malibu & Helena Gao

"Puss Puss" feat. Robyn

Las colaboraciones que se destacan en la publicación corresponden a una mezcla de generaciones y fusiones musicales que prometen generar emociones que traspasen las barreras culturales.

Es decir, este intercambio responde a la masificación de la música latina por todo el mundo. Asimismo, algunos de estos ritmos y estilos son: R&B, afrobeat, pop europeo, e influencias latinas.

La presencia imponente de Zara Larsson al fusionar su estilo musical con sonidos latinos que encabezan las listas de streaming puede formar parte de una estrategia de marketing para llegar a nuevos mercados hispanohablantes.