¡Buena noticia! Instituto peruano se une a Microsoft para revolucionar formación en inteligencia artificial

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La educación técnica en el Perú da un paso clave hacia la modernización. El instituto peruano, Cibertec, anunció una alianza estratégica con Microsoft para fortalecer la formación en habilidades digitales e inteligencia artificial, en un contexto donde estas competencias se han vuelto esenciales para la empleabilidad.

El acuerdo busca preparar a los estudiantes frente a los cambios acelerados del mercado laboral, marcados por la transformación digital. Según el informe "Future of Jobs 2025", hacia el 2030 el 59% de la fuerza laboral necesitará adquirir nuevas habilidades, especialmente en áreas como inteligencia artificial y análisis de datos.

Como parte de esta iniciativa, Cibertec se posiciona entre los primeros del país en integrar herramientas como Microsoft 365 Copilot Chat dentro de su experiencia educativa, marcando un hito en la incorporación de tecnologías avanzadas en las aulas.

Tecnología en las aulas

La alianza permitirá que estudiantes y docentes accedan a contenidos especializados, capacitaciones y certificaciones oficiales respaldadas por Microsoft. Esto no solo elevará el nivel académico, sino que también abrirá nuevas oportunidades laborales en sectores altamente demandados.

Además, se implementará un Centro de Innovación Tecnológica enfocado en la experimentación y aplicación de herramientas digitales. Este espacio buscará acercar la inteligencia artificial a la comunidad educativa, promoviendo un aprendizaje más práctico y adaptado a las necesidades actuales.

"La incorporación de tecnologías de clase mundial permitirá que los estudiantes se formen en entornos digitales similares a los que encontrarán en el mundo laboral, fortaleciendo competencias clave que hoy son altamente valoradas por los empleadores", manifestó Jaime Tamashiro, director general de Cibertec.

El uso de plataformas como Copilot Chat facilitará la comprensión de conceptos complejos y permitirá a los estudiantes interactuar con la inteligencia artificial desde etapas tempranas de su formación.

Respuesta a un mercado en transformación

La iniciativa responde a una tendencia global que exige profesionales cada vez más capacitados en tecnología. La inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad para competir en el mercado laboral.

En ese sentido, la alianza apunta a reducir la brecha de habilidades digitales en el país, alineando la formación técnica con estándares internacionales. Asimismo, busca fortalecer la capacitación docente, garantizando que los profesores cuenten con las herramientas necesarias para enseñar en un entorno digitalizado.

Este tipo de acuerdos evidencia cómo la colaboración entre el sector educativo y empresas tecnológicas puede acelerar la innovación en la enseñanza, adaptándola a los desafíos del siglo XXI.

La apuesta por integrar inteligencia artificial en la educación técnica marca un antes y un después en la formación profesional en el Perú, consolidando un modelo que prioriza la innovación y prepara a las nuevas generaciones para un mercado laboral cada vez más exigente y digital.