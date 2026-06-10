Sergio Peña rompe su silencio sobre caso Zambrano y Trauco por presunto abuso: "Se nos extorsionó, prácticamente"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Después de semanas de especulaciones y silencio, Sergio Peña habló públicamente sobre el caso que involucra a sus compañeros Carlos Zambrano y Miguel Trauco, denunciados por presunto abuso sexual. El mediocampista de la selección peruana defendió la inocencia del grupo y aseguró que la denuncia responde a un intento de extorsión.

Confianza en las pruebas

Consultado sobre el avance del proceso, Peña fue enfático en señalar que espera a que las investigaciones los deje libres de culpa, confiando en lo que pueda mostrarse en registros audiovisuales del hotel en Montevideo donde ocurrieron los presuntos delitos.

"Sí, porque confío en mis compañeros y porque una cosa como la que ha pasado, y se nos ha juzgado, es absurda. Hay videos de cámara de seguridad en el hotel. Hay mil pruebas, entonces sabemos lo que hemos hecho, sabemos cómo ha actuado cada uno. Yo no tengo ninguna duda de que las cámaras van a demostrar que no pasó nada de lo que se dice".

Acusa 'extorsión'

El volante también reveló que antes de que se presentara la denuncia hubo un intento de obtener dinero de los futbolistas, con comunicaciones para llegar a un "acuerdo" antes de presentar formalmente el caso.

"Yo considero que esto es una cosa que una persona ha querido hacer para obtener un beneficio económico. Se nos extorsionó, prácticamente; antes de que salga una denuncia".

Cabe recordar que en febrero, Carlos Zambrano ya había adelantado estas acusaciones, señalando que la denuncia respondía a un intento de extorsión desde la parte presuntamente agraviada. En ese momento, el defensa aseguró que la intención era obtener dinero a cambio de no hacer pública la acusación.

El impacto en Alianza Lima

Peña también explicó que su salida de Alianza Lima estuvo motivada por el deseo de no perjudicar al club en medio de la polémica. "No pretendía perjudicar al club que yo amo", declaró, subrayando que su decisión fue tomada para evitar que la institución se viera arrastrada por el escándalo.

Las declaraciones de Sergio Peña reavivan el debate sobre el caso Zambrano-Trauco y ponen sobre la mesa la hipótesis de una extorsión como origen de la denuncia. Mientras la investigación avanza, los futbolistas confían en que las pruebas —especialmente las grabaciones de seguridad— demostrarán su inocencia.

El episodio, sin embargo, ya ha tenido consecuencias deportivas y emocionales, con Peña alejándose de Alianza Lima y el grupo enfrentando un escrutinio público que, según ellos, responde más a intereses económicos que a hechos reales.