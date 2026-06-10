Yaco Eskenazi juerguea con André Carrillo en México sin Natalie Vértiz y Magaly le advierte: "No le conviene"

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yaco Eskenazi volvió a captar la atención de las redes sociales luego de compartir imágenes de su reciente viaje a México, donde fue visto disfrutando de una fiesta junto al futbolista André Carrillo. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la ausencia de su esposa, Natalie Vértiz, con quien suele mostrarse constantemente en eventos públicos y publicaciones familiares.

Las imágenes que fueron publicadas por el mismo Yaco mostraron una noche de celebración en compañía de diversas figuras vinculadas al deporte y al entretenimiento. Sin embargo, la presencia de Carrillo terminó convirtiéndose en uno de los detalles más comentados, debido a la polémica que rodea actualmente al jugador tras las acusaciones de presunta infidelidad realizadas por su pareja, la modelo española Suhaila Jad.

¿Por qué Yaco y André viajaron juntos?

Pese a la polémica que se armó en redes sociales, el viaje de ambos tuvo un origen estrictamente laboral. Eskenazi asistió como embajador de Adidas en el Perú a una serie de actividades organizadas por la marca en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Carrillo también formó parte de los invitados, participando en eventos promocionales y encuentros con otras personalidades relacionadas con el deporte.

"Estamos aquí, en la fiesta de Adidas, con mi brother (André Carrillo), tomando agüita. Acá con los muchachos. Acá estamos, disfrutando. Ya se viene la inauguración del Mundial. Tiene que ganar México; si no, no salimos", dijo el ex integrante de 'Esto es Guerra'.

El contraste entre ambas figuras no pasó desapercibido para el público. Mientras Carrillo atraviesa semanas complicadas por cuestionamientos a su vida sentimental, Yaco mantiene una imagen pública muy distinta. Durante años ha sido señalado por muchos seguidores como uno de los personajes más estables de la farándula local, debido a la sólida relación que mantiene con Natalie Vértiz y a la ausencia de escándalos amorosos en su historial.

Magaly la hace advertencia a Yaco

El junte del conductor y el deportistas no pudo evitar ser comentado por Magaly Medina en su programa. La conductora analizó la aparición de Eskenazi en la celebración mexicana y consideró que no existe motivo para pensar que el presentador haya cometido alguna falta por viajar sin su esposa. Además, sostuvo que una salida individual no implica necesariamente una falta de respeto hacia la pareja o la familia.

"Yo creo que a Yaco se va a portar bien porque a él no le convience para nada portarse mal (...) O sea por una tontería porque un día viaje solo, no quiere decir que si tú viajas solo, no vas a respetar a quien dejó en casa", sentenció.

La presencia de Yaco y André en un mismo evento terminó generando conversación por razones muy distintas. Mientras uno enfrenta cuestionamientos por su vida privada, el otro continúa proyectando una imagen de estabilidad que incluso ha llevado a que algunos lo consideren "el último fiel del Perú", convirtiendo este viaje en un inesperado punto de comparación para el público.