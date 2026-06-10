¿Encontraste un lobo marino en la playa? Esto es lo que nunca debes hacer, advierte Serfor

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los recientes oleajes anómalos registrados en el litoral peruano no solo han provocado el cierre temporal de playas y restricciones para actividades recreativas, sino también una mayor presencia de fauna marina en las costas.

Frente a esta situación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) hizo un llamado a la población para evitar cualquier intervención directa sobre los animales que puedan ser observados en playas, muelles o espacios urbanos próximos al mar.

Según la entidad, especies como lobos marinos pueden desplazarse hacia zonas costeras para resguardarse de las condiciones adversas provocadas por el fuerte oleaje. En muchos casos, estos animales simplemente descansan y regresan al mar cuando el fenómeno disminuye.

¿Por qué no se debe intervenir?

Uno de los errores más frecuentes de las personas es intentar ayudar a los animales devolviéndolos al mar o acercándose para alimentarlos. Sin embargo, Serfor advierte que estas acciones pueden generar consecuencias negativas para la fauna silvestre.

La institución explicó que manipular a estos ejemplares puede provocarles estrés, agotamiento físico e incluso agravar alguna condición de salud que no sea visible a simple vista. Además, representa un riesgo para quienes se acercan, debido a posibles mordeduras o reacciones defensivas de los animales.

Los especialistas recomiendan mantener una distancia prudente, evitar el contacto directo y alejar a las mascotas del área donde se encuentre el ejemplar. Solo personal capacitado puede determinar si un animal requiere asistencia o atención especializada.

🦭 🚨 ¡Lo último! ¿Viste ayer la noticia sobre el supuesto lobo marino "varado"?

OJO.



No todos los lobos marinos que vemos fuera del mar necesariamente están en peligro. Aquí te lo explicamos. 👇



Respetemos la #FaunaSilvestreMarina 🌊 pic.twitter.com/8DwaKETLc9 — Serfor Perú (@SerforPeru) June 10, 2026

Qué hacer si encuentras fauna marina en la playa

Serfor precisó que no toda presencia de animales en la costa constituye un caso de emergencia. Un varamiento ocurre únicamente cuando el ejemplar no puede regresar al mar por sus propios medios y necesita evaluación profesional.

En caso de hallar fauna marina en condiciones inusuales, la entidad recomienda reportar la situación mediante el servicio Alerta Serfor. Para facilitar la atención, se debe enviar una fotografía o video del animal, indicar la ubicación exacta y proporcionar un número de contacto. Asimismo, la institución cuenta con una guía nacional que establece los protocolos para la atención de estos casos y la coordinación con autoridades locales.

Mientras los oleajes anómalos continúan afectando diversos puntos de la costa peruana, las autoridades insisten en que la mejor forma de ayudar a la fauna marina es respetar su espacio. Observar, mantener distancia y reportar oportunamente son acciones que pueden marcar la diferencia para proteger a estas especies sin poner en riesgo su bienestar ni la seguridad de las personas.