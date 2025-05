Amiga del papa asegura que León XIV es hincha de Alianza Lima: "Que les de una bendición muy especial"

Sor Margarita Flores, amiga del papa León XIV, manifestó durante una entrevista que Robert Francis Prevost es hincha de Alianza Lima. Además, dejó entrever que podría tener una camiseta del club blanquiazul e incluso pidió que el Sumo Pontífice dé una bendición al equipo y a los jugadores para que sus sueños se hagan realidad.

Durante una entrevista con Canal N, Sor Margarita, la religiosa peruana cercana al papa León XIV, aseguró que al nuevo líder de la Iglesia Católica le gustaba mucho practicar deportes e incluso hablaba de un equipo en particular: Alianza Lima.

"Me he enterado que es hincha de Alianza. Yo no lo he escuchado hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha, lo acompañaba en sus viajes y podía escuchar cuando hablaba de fútbol, como también hablar de Dios", expresó Sor Margarita Flores.