Revelan el ERROR más común al dormir que podría duplicar el riesgo de infarto, según científicos

06/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Un reciente estudio científico ha revelado un error común que muchos cometen al ir a dormir, que podría duplicar el riesgo de infarto. Conoce de qué se trata y todos los detalles de la investigación para cuidar tu salud cardiovascular.

¿Qué error podría aumentar riesgo de infarto?

Un estudio reciente realizado en Finlandia, publicado en la revista BMC Cardiovascular Disorders, reveló un error común al ir a dormir que podría tener consecuencias adversas para tu salud.

La investigación, fruto del seguimiento de más de 3.200 adultos en 1966, reveló que la falta de rutina a la hora de ir a la cama podría duplicar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular en la mediana edad. Pues bien, el estudio refleja que los participantes nacidos en el norte de Finlandia, usaron monitores de actividad durante siete días a los 46 años de edad, para registrar sus patrones de sueño.

El hallazgo principal tras más de una década de seguimiento, mostró que la irregularidad al ir a acostarse dispara el riesgo cardiovascular, especialmente si se duerme menos de ocho horas. Asimismo, precisa que quienes tenían una gran variabilidad en la hora de acostarse presentaron un riesgo dos veces mayor de sufrir infarto, ictus o insuficiencia cardíaca en comparación con quienes mantenían una rutina estable.

El cambio en la rutina nocturna: Salud cardiovascular

La investigadora Laura Nauha, autora principal del estudio, precisó que "los resultados sugieren que la regularidad al acostarse, en particular, puede ser importante para la salud del corazón. Refleja los ritmos de la vida diaria y cuánto fluctúan".

Tras varios años de monitoreo se sugiere que el momento en el que iniciamos el sueño podría estar más estrechamente ligado a los ritmos biológicos internos, esos que regulan desde la presión arterial hasta el metabolismo.

Pues bien, los expertos en Finlandia precisan que dormir menos de 8 horas y tener horarios irregulares pueden sufrir riesgo de paro cardiaco. Los análisis tuvieron en cuenta múltiples factores —como índice de masa corporal, presión arterial, colesterol, actividad física o glucosa—, lo que refuerza la solidez del resultado.

Variar la hora de acostarse puede duplicar la probabilidad de sufrir infartos.

¿Variables del sueño relacionado a los infartos?

El equipo del University of Oulu detalló que no todas las irregularidades afectan igual al organismo. Se separaron tres variables del sueño: hora de acostarse, hora de despertarse y el punto medio del descanso.

Solo la variabilidad en la hora de acostarse y el punto medio del descanso mostró vínculo con el riesgo cardiovascular. En contraste, levantarse a horas distintas no se asoció con un mayor peligro para el corazón; sin embargo, la señal es demasiado consistente como para ignorarla.

Muchos creen que dormir poco durante la semana y compensarlo el sábado y domingo es una estrategia válida. Sin embargo, el estudio demuestra lo contrario: el cambio en la rutina nocturna o el horario de acostarse irregular puede duplicar el riesgo de infarto.