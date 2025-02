Laura Bozzo estalla en reality show 'La Casa de los Famosos All Star' cuando le recuerdan a Vladimiro Montesinos

Durante una de las intensas discusiones en 'La Casa de los Famosos All Star', Alfredo Adame recordó el pasado judicial de Laura Bozzo, vinculándola con hechos graves de corrupción y crímenes.

Adame, conocido por sus polémicas, acusó a la conductora de haber estado involucrada con Vladimiro Montesinos, exasesor del presidente Alberto Fujimori, y de ser parte de crímenes relacionados con él.

"Siempre has sido mitómana y mentirosa. ¿por qué estuviste presa en Perú 4 años?", cuestionó Alfredo Adame. "Por sacar a la hija del presidente Toledo. Mi inocencia está declarada", respondió Bozzo bastante molesta. "No, estuviste porque estabas involucrada directamente con Vladimiro Montesinos, en asesinatos"

Bozzo no se quedó callada y respondió de forma tajante, asegurando que su inocencia había sido declarada, pero Adame no cedió y continuó con las acusaciones. Esto desató un furioso intercambio de insultos entre ambos, con Bozzo exigiendo que se suspendiera el programa debido a la gravedad de las acusaciones.

El modelo peruano Varo Vargas también fue involucrado en el altercado. Mientras la discusión entre Bozzo y Adame se intensificaba, la conductora, visiblemente furiosa, pidió que Vargas interviniera como compatriota. Sin embargo, Varo optó por mantenerse al margen y no tomar partido, algo que enfureció aún más a Bozzo.

"¿Cuándo me han acusado de algo? ¡Habla como peruano!", gritaba Laura a Varo, quien trataba de calmar la situación sin entrar en detalles. "Te soy muy sincero, no sé nada sobre esto. Me gustaría defenderte, pero no estoy al tanto de lo que está pasando", le respondió Varo, dejando en claro que no estaba dispuesto a intervenir en el conflicto.