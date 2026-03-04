Reabren bypass Las Torres: Conectará Lima-Chosica en viajes de 45 minutos

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, reabrió el bypass Las Torres este miércoles 4 de marzo, quedando así habilitados ambos sentidos de la vía. De esta manera, se consolida un eje de tránsito rápido sobre la autopista Ramio Prialé, uno de los puntos de mayor congestión vehicular de Lima Este.

Reabren bypass Las Torres

Cerca de dos millones de ciudadanos de Lurigancho-Chosica, Chaclacayo y Ate se verán beneficiados con la reapertura del bypass Las Torres, vía que permitirá viajes en vehículos a solo 45 minutos.

La infraestructura de 1.4 kilómetros de extensión cuenta con seis carriles, tres por sentido, lo que facilitará una mayor seguridad y fluidez vehicular tanto en el día como la noche en uno de los puntos de mayor congestión vehicular de Lima Este.

"Hoy ponemos al servicio de Lima Este una obra fundamental para mejorar la calidad de vida de la población, eso es hacer gestión, eso es preocuparse por las personas que mas necesitan de sus autoridades, de quienes tenemos el rol de ejercer un cargo público", indicó la autoridad edil de Lima.

Más de un millón de vecinos de Chaclacayo, Chosica, Huachipa, Carapongo, Cajamarquilla, Santa Clara, Huaycán, Ñaña se verán beneficiados ante esta nueva estructura.

El alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas, precisó que esta vía ayudará a "destrabar el tráfico e impulsar el desarrollo económico, social, productivo y turístico en Chosica, Chaclacayo y Lima Este", indicó.

Puente Morón en un 93.5 % de ejecución

El alcalde de Renzo Reggiardo también realizó la inspección de otras obras como los avances del puente Morón el cual registra un 93.5% de ejecución. Esta obra se trata de una estructura modular metálica de 94 metros de longitud, con dos carriles y pasarela peatonal, que se instala sobre el río Rímac.

Puente Morón registra un 93.5 % de avance

Esta obra también integrara a los distritos de Lurigancho-Chosica y Chaclacayo, beneficiando a más de 500 mil vecinos.