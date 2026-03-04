Adrián Villar a la cárcel: PJ dicta nueve meses de prisión preventiva por atropello y muerte de Lizeth Marzano

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Adrián Villar irá a prisión preventiva por 9 meses por la muerte de Lizeth Marzano. Así lo decidió el Poder Judicial este miércoles 4 de marzo, que acogió el pedido fiscal al considerar que existe peligro de fuga tras el atropello mortal contra la deportista.

El juez Adolfo Farfán, del 33.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dio lectura al fallo esta noche, donde precisó que encontró grave peligro de fuga, evidenciado por la huida inicial y posterior intento, riesgo para la sociedad/víctimas y prognosis de pena superior a 4 años por el concurso de delitos.

Villar Chirinos, de 21 años, deberá ser internado inmediatamente en un penal, aun desconocido, mientras avanza la investigación por homicidio culposo agravado, fuga y omisión de socorro por el accidente ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

La defensa legal de Villar, César Nakazaki, anunció que apelará la decisión del PJ. En tanto, los representantes de Fiscalía y la Procuradoría expresaron estar conformes con el fallo.

El pasado 17 de febrero a las 11 de la noche, la campeona nacional de apnea fue atropellada fatalmente en la avenida Camino Real, en San Isidro, mientras corría como parte de sus entrenamientos.

Villar era el conductor del vehículo y, lejos de detenerse a auxiliarla, fugó a toda velocidad, pasándose dos semáforos en rojo. Marzano agonizó durante aproximadamente 40 minutos hasta que, lamentablemente, falleció.

Villar no pudo explicar por qué atropelló a Marzano

La audiencia de prisión preventiva en contra de Villar inició este martes, pero el juez Adolfo Farfán reprogramó la lectura del falló. En la primera sesión, cuando Farfán le preguntó sobre la razón por la cual arrolló a la deportista, el joven no supo responder con claridad.

"No sé qué me pasó, de verdad. Mi cabeza me decía que pare y mi cuerpo no obedecía. Nunca me había pasado algo similar, no sé qué me pasó. Lo siento muchísimo", dijo Villar Chirinos.

El joven también se había dirigido a la familia de Marzano Noguera y reiteró sus disculpas por lo ocurrido.

"Lo único que tengo que decir es perdón, mil veces perdón, a la familia y a todos los que aman a Lizeth. Soy completamente consciente de lo sucedido y de sus consecuencias y estoy profundamente arrepentido", manifestó.

