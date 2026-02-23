Rechazan el 'Primer Encuentro de Therians' en Cusco: No contaba con autorización ni plan de seguridad

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En las últimas semanas el ecosistema de las redes sociales se ha visto invadido y ha experimentado un auge de contenidos protagonizados por personas que se muestran caracterizadas como animales, esto se ha denominado como el fenómeno 'therian'.

Al respecto, el Perú no ha sido ajeno a ello debido a que se ha podido captar a jóvenes utilizando accesorios como máscaras de zorros, orejas de gatos o colas de perros.Pero esta vez en la región Cusco, se ha cancelado el evento que iba a congregar a este grupo de personas en pleno corazón de la ciudad.

Cancelan el 'Primer Encuentro de Therians'

Recientemente se difundió un spot publicitario en el que se anunciaba que el domingo 22 de febrero se iba a llevar a cabo la primera reunión entre therians en territorio cusqueño en la siempre concurrida Plaza Mayor, hecho que generó diversas reacciones por parte de los cibernautas.

Sin embargo, en un claro y contundente mensaje, la Municipalidad Provincial del Cusco rechazó este denominado 'Primer Encuentro de Therians' debido a determinados motivos que la entidad explicó a través de sus canales oficiales.

"Este evento no cuenta con autorización municipal ni con los permisos obligatorios establecidos por la normativa vigente para el uso de espacios públicos, en consecuencia, no se ha presentado ni aprobado ningún plan de seguridad o contingencia", se lee al inicio de su pronunciamiento público.

En esa línea, la comuna sostuvo que como medida "se ha previsto reforzar el número de efectivos de Serenazgo y unidades se Seguridad Ciudadana", con el objetivo principal de "resguardar el orden y la seguridad de toda la población".

Por último, el municipio se dirigió a la población y señaló que: "Exhorta firmemente, especialmente a padres de familia y jóvenes, a no dejarse llevar por convocatorias difundidas en redes sociales sin verifiación oficial".

Así fue la reacción del público

La publicación de la Municipalidad Provincial de Cusco generó una ola de reacciones, mientras que algunos cibernautas aplaudían la decisión, otros se mostraban en contra de lo manifestado.

"Me parece muy correcto", "Dando el ejemplo de cordura", "¿Está prohibido hacer reuniones en espacios públicos?", "Apoyo total", "Muy bien", "Eso es lo correcto", "Cusco es clave", fueron algunos comentarios.

