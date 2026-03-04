Carlos Zambrano y Miguel Trauco vuelven al fútbol: Serán jugadores de Sport Boys pese a ser acusados de abuso sexual

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A casi dos meses de haber sido separados de Alianza Lima tras ser acusados de abuso sexual por parte de una joven argentina, Carlos Zambrano y Miguel Trauco tendrán una nueva oportunidad en el fútbol peruano luego de haber llegado a un acuerdo para unirse a las filas de Sport Boys.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán jugadores de Sport Boys

Desde hace varios días, el periodista Gustavo Peralta indicó que ambos jugadores habían tenido conversaciones con Martín Noriega, administrador del club rosado, para afinar detalles y cerrar su incorporación lo más pronto posible.

Incluso, el hombre de prensa reveló que el área legal de Sport Boys venía trabajando para imponer una serie de clausulas a ambos jugadores y evitar que la institución chalaca pueda verse perjudicada por la investigación a la que se encuentran sometidos ambos futbolistas por parte de la justicia uruguaya.

Esto finalmente se confirmó por lo que en las próximas horas los exdefensores de Alianza Lima serán oficializados como nuevos jugadores de la misilera. Fuera del tema extrafutbolístico, su incorporación será un gran aporte para sus intereses ya que no han tenido un buen arranque en este Torneo Apertura.

Y es que en cinco fechas jugadas, los aún dirigidos por Jaime de la Pava suma solo cinco puntos en la tabla de posiciones tras haber perdidos dos encuentros, empatado otros dos y solo ganado uno.

Jean Deza también asoma en el primer puerto

Otro polémico futbolista que podría sumarse a las filas chalacas es Jean Deza. El atacante ha manifestado en múltiples oportunidades sus ganas de vestir la rosada ya que es hincha acérrimo en incluso aseguró que se calmaría si llega al primer puerto.

En ese sentido, el periodista antes mencionado indicó que las conversaciones entre ambas partes están a punto de concretarse, pero el vínculo contractual que los unirá contará con excepciones por hechos de indisciplina que el jugador pueda cometer en un futuro.

"Jean Deza es el pedido de un sector, y puede darse este miércoles la conversación entre el administrador y él. Sería un contrato con varias condiciones. Según su entorno, ha esperado esta oportunidad toda su vida, es hincha de Boys, y él siempre dijo que donde se va calmar es si Boys lo llama", contó.

En resumen, Carlos Zambrano y Miguel Trauco serán jugadores de Sport Boys luego de haber sido separados de Alianza Lima al ser acusados por abuso sexual.