Erick Noriega es observado desde Europa: Importante club de la Serie A buscaría fichar al 'Samurai'

El techo de Erick Noriega parece aún no sea alcanzado tras su buen presente en Gremio de Porto Alegre. Y es que tras sus buenas temporadas en Alianza Lima, el joven central partió al fútbol brasileño con la intención se seguir creciendo y dar el salto al viejo continente.

Erick Noriega es seguido por importante club de Italia

En las últimas horas, desde Brasil ha llegado la información de que un grande de Europa, específicamente de Italia, se encuentra monitoreando al jugador de la Selección Peruana con la finalidad de sumarlo a sus filas.

Según el periodista Fábio Vargas, quien cubre todas las incidencias del Gremio de Porto Alegre, Atalante sigue de cerca a Erick Noriega tras su buen rendimiento en el Brasileirao. A su vez, el hombre de prensa indicó que otros clubes del viejo continente como Portugal y Francia también han mostrado interés por el volante nacional.

"¡Atalanta monitorea a Noriega! El club italiano es uno de los equipos que tiene en la mira al centrocampista del Grêmio. Noriega ha destacado en los últimos partidos y ya está despertando el interés del fútbol europeo. Además del Atalanta, hay clubes de Portugal y Francia que siguen de cerca la situación del centrocampista", indicó.

Es importante precisar que una posible venta a Erick Noriega a otro equipo fuera de Brasil beneficiará económicamente a Alianza Lima ya que aún cuenta con el 20 % del pase del futbolista. Esta clausula fue impuesta cuando se dio su traspaso al elenco tricolor a mediados del 2025.

Erick Noriega anota su primer gol con Gremio

Esta noticia se da a pocos días de que el 'Samurai' anotara su primer gol oficial con Gremio de Porto Alegre en lo que fue la victoria por 2-1 ante Atlético Mineiro en el encuentro jugado por la fecha 3 del Brasileirao.

Ahí, el minuto 51, el central de la Selección Peruana aprovechó un centro desde la banda derecha para hacer su aparición por el segundo palo y con un potente cabezazo, anotar el 1-0 de su equipo lo cual ayudó a sumar tres puntos vitales.

La prensa brasileña no pasó por alto su buen nivel ya que el medio GeGlobo le otorgó un puntaje de 7 puntos tras su destacada actuación. "Sólido en la marcación, estuvo bien en el aire para marcar el primer gol del Gremio", indicó el mencionado portal.

En resumen, Erick Noriega es seguido por el Atalanta de la Serie A de Italia tras su buen momento en Gremio de Porto Alegre.