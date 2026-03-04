Wolfgang Grozo propone cambios DRÁSTICOS en la PNP: "Se tiene que hacer una reorganización"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su subida en las encuestas, superando el 1% de intención de voto, el candidato presidencial de Integridad Nacional, Wolfgang Grozo, aseguró que el Perú vive una "guerra interna" a nivel de criminalidad y que, para aplacarla, la PNP debe ser reorganizada a nivel interno.

Plantea reorganización interna de la PNP priorizando trabajo de inteligencia

En entrevista para Exitosa, el mayor general en retiro de la FAP realizó una comparativa de la situación actual de crisis de inseguridad en el país con el terrorismo en la década de los 80.

"Estamos viviendo una guerra interna, en el orden público. Salvando distancias, porque una cosa es luchar contra el terrorismo, como lo fue en la década de los 80, y otra es luchar contra un enemigo que también se esconde, pero que se mimetiza en la población. No es un tema ideológico, sino delincuencial", sostuvo.

En ese sentido, aseguró que luchar contra el crimen organizado es difícil "en la medida en que no se aplica algo fundamental: neutralizarlos y capturarlos". Por ello, Grozo consideró que el primer paso para un trabajo eficiente comienza por volver a organizar la institución policial.

Con esta finalidad, el también catedrático universitario mencionó que se reunió con generales en retiro "para analizar las estrategias, en la que primará el trabajo de inteligencia".

"Todos estos componentes no se van a poder llevar a cabo y no vamos a tener éxito si es que no se hace lo primero, que es la inteligencia. Tú no puedes hacer nada si no lo detectas, y se tiene que ir a los puntos vitales: cabecillas, centros neurálgicos", precisó Grozo.

Grozo aseguró que la Policía no está empleando su inteligencia adecuadamente, pues "algo no está funcionando". Si bien no supo explicar qué exactamente, deslizó la posibilidad de que esta problemática tenga raíz en la corrupción.

Wolfgang Grozo: ¿El outsider?

La última encuesta nacional de Imasolu, correspondiente a febrero del 2026, reveló movimientos importantes en la intención de voto rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

En diálogo con Exitosa, el director ejecutivo Enzo Elguera destacó que el candidato Wolfgang Grozo ha comenzado a ganar visibilidad, superando el 1% de intención de voto, aunque descartó que pueda convertirse en un outsider.