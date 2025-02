'Zein' CONFIRMA fecha para su transmisión EN VIVO junto a Rafael López Aliaga: "Charlando con Porky"

El influencer Andy Merino, conocido en redes sociales como 'Zein', confirmó que tendrá una entrevista junto a Rafael López Aliaga (RLA). El creador de contenidos reveló la fecha en que llevará a cabo la transmisión en vivo con el alcalde de Lima, en donde volverán a verse luego del éxito que tuvieron junto al streamer estadounidense Speed.

A través de sus cuentas oficiales, Merino compartió el afiche oficial de que anunció la cita pactada con el burgomaestre limeño. En la imagen, ambos se lucen en una composición inspirada en la Plaza de Armas de Lima, lugar donde el último 28 de enero desataron histeria popular.

Esto podría sugerir que López Aliaga pueda recibir nuevamente a Zein en el Palacio Municipal. No obstante, todo dependerá de la difusión en vivo de este encuentro, el cual se llevará a cabo este domingo 2 de febrero, y se transmitirá a través de la plataforma Kick, donde el influencer goza de amplia popularidad.

Con el título "Charlando con Porky", la entrevista entre Andy Merino y el alcalde de Lima promete desatar polémica en las redes sociales. De hecho, el propio RLA compartió el mismo póster en sus cuentas oficiales, asegurando que este sería un "stream especial" en el canal del influencer.

"Va a ser una buena conversa. No vamos a hablar de política, que yo para eso me caigo a dos pedazos. Yo creo que va a ser una plática más jovial, tranqui. Es un privilegio, me encanta entrevistar cuando alguien es interesante", se escucha decir a Zein en un video compartido por el alcalde.