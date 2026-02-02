Alianza Lima tasó en millonaria cifra a Alan Cantero tras golazo de tiro libre ante Sport Huancayo

02/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima arrancó con el pie derecho el Torneo Apertura obteniendo una sufrida victoria ante Sport Huancayo en los minutos finales. La figura principal de este partido fue Alan Cantero quien puso el 2-1 final con un golazo de tiro libre.

Alianza Lima y la millonaria ficha que impuso por Alan Cantero

Como se recuerda, el delantero argentino no tenía asegurada su continuidad en tienda íntima a inicio de temporada con la llegada de Pablo Guede. Sin embargo, la directiva íntima decidió avanzar con las negociaciones al punto de comprar el pase a Godoy Cruz.

Ahora, el periodista José Varela indicó que Alianza Lima ha puesto una millonaria cifra por la ficha de Alan Cantero pensando en una futura venta. Según el hombre de prensa, el precio que cualquier otro club deberá pagar por el atacante será de 2.5 millones de dólares.

"Alianza Lima tasó a Alan Cantero en 2.5 millones de dólares. Cabe recordar que los íntimos compraron el 80 % de su pase a Godoy Cruz y, tras ello, el 'Tractor' firmó un contrato hasta fines del 2028", indicó.

Cabe recordar que en los últimos años Alianza Lima ha realizado ventas importantes a equipos importantes del exterior. Los ejemplos más resaltantes son los traspasos de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes a Fluminense de Brasil por una suma más que jugosa.

De esta manera, el club blanquiazul buscará obtener otra venta importante a pocos días de debutar en una nueva edición de la Copa Libertadores ante Sportivo 2 de Mayo por la Fase 1 de la competición.

Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores

Luego de la agónica victoria en la altura de Huancayo, Alianza Lima debutará a nivel internacional jugando en calidad de visita en la siempre complicada Paraguay. Para ello, Pablo Guede alista su mejor once posible el cual no contemplaría a Alan Cantero desde el vamos.

El arco y la defensa se mantendrán igual respecto a la victoria en el debut del Torneo Apertura. La volante es la que podría tener una variante importante ya que Esteban Pavez podría tener su estreno con la camiseta blanquiazul en reemplazo de Gianfranco Chávez. El resto del equipo se mantendrá teniendo a Paolo Guerrero como único delantero.

