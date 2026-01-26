Fan de BTS pide ayuda celestial para conseguir entrada del concierto: "Para cumplir mi mayor sueño"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

BTS está de vuelta y sus fans no dudan en hacer todo lo posible para conseguir una entrada para el concierto como el caso de una ARMY que se viralizó en redes sociales por pedir ayuda de la Virgen de la Guadalupe para ver de cerca a sus artistas favoritos.

Fan de BTS pide a la Virgen cumplir su sueño

Después de una pausa derivada de las obligaciones legales del servicio militar de los miembros de la banda surcoreana BTS, se reveló que vuelven a los escenarios con una gira mundial este 2026. Mientras que para Perú su encuentro con sus fans conocidas como las ARMY está programada para el 8 y 9 de octubre; en México su cita con las fans es el 7, 9 y 10 de mayo.

Al enterarse de que su banda musical llegará a su país, las fans mexicanas no dudaron en realizar distintas actividades para poder recaudar dinero y así conseguir una entrada para el concierto, pero otras jóvenes optaron por pedir ayuda celestial. Pues bien, a través de la famosa plataforma china de TikTok, se pudo evidenciar cómo una joven con una foto de BTS en mano y su lightstick acude a la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

La usuaria fue identificada en redes sociales como Dan García, acude al recinto religioso más importante de México en forma de peregrinación para expresar el amor y admiración que tiene por el grupo de K-Pop.

ARMY acude a la Basílica: "¿Fe o desesperación?"

El material audiovisual estuvo acompañado de un inesperado mensaje que reflejaba su deseo por conseguir un milagro para ser una de las afortunadas en ir al concierto en el Estadio GNP Seguros.

"Con mucha fe y esperanza tocó ir a la Basílica a pedirle su ayuda a la Virgencita de Guadalupe para poder cumplir mi mayor sueño", se lee en la breve descripción del video subido en TikTok, que ha causado gran impacto entre sus seguidores.

La joven se animó a revelar que ponía toda su fe en la Virgencita para obtener una entrada debido a la alta demanda de los boletos, cuyos precios ya se dieron a conocer y para algunos sería difícil de poder pagar. "Tengo toda mi fe y esperanza en que la Virgencita y Diosito me ayudarán a cumplir mi sueño de conocer a BTS", puntualizó.

Reacciones al video en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de reacciones de otras fans que no dudaron en asegurar que ellas harían lo mismo para mantener la fe de poder conocer de cerca a los 7 miembros de BTS, uno de los mayores sueños de las ARMY.

"Fui el día 14 de diciembre y le prometí en todo momento que la iría a ver en cuanto pasara el día de los conciertos de BTS en México, confío muchísimo en ella, ya que cuando estaba en la fila virtual de Olivia estaba diciéndole a la Virgen que me permitiera verla, y me tocó el número 17 mil, y alcancé", "Tiene mucha chamba la Virgencita", "suerte hermana ARMY", expresaron en redes.

El video de la joven en TikTok refleja la devoción, esperanza y emoción colectiva por lograr comprar un boleto para ver a BTS en pleno concierto y esta vez en México.