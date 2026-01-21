La IMPACTANTE realidad que atraviesa hoy un futbolista que formó parte de los 'Jotitas': "Nadie sabe lo difícil..."

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La generación de los 'Jotitas' marcó una época importante en la historia del fútbol peruano logrando la gran hazaña de clasificar al Mundial sub 17 e inclusive clasificar a los cuartos de final de esta competencia. El plantel estaba integrado por, aquel entonces, jóvenes promesas, como es el caso de Gary Correa, quien fue formado en Universitario de Deportes.

La inesperada faceta del 'exJotita' Gary Correa

El zurdo futbolista, además de haber destacado en aquella selección peruana Sub 17, también cumplió buenas actuaciones con la camiseta del cuadro crema. Luego de ello, defendió la divisa de varios equipos de la Liga 1.

Sin embargo, poco se sabe hoy del volante debido a que desde hace más de 5 años que no forma parte de algún equipo local. Ahora tras un buen tiempo alejado del ámbito deportivo, Correa ha dejado ver cuál es la actual faceta que vive, totalmente distante de las canchas o de un balón de fútbol.

El deportista y amigo de Reimond Manco sorprendió a más de un usuario de las redes sociales al publicar un video en el que recuerda su última etapa como jugador del club Cienciano del Cusco y lo compara con la realidad que afronta en este tiempo.

En el audiovisual se observa a él en un partido como futbolista de, equipo cusqueño ante Unión Comercio en el que anotó un golazo desde fuera del área junto a la frase: "Nadie sabe lo difícil que es pasar de esto... a esto" y de pronto aparece él con lo que aparentemente deja entrever que trabaja en el servicio de limpieza.

Video de Gary Correa genera reacciones en usuarios

De manera inmediata el clip publicado en la cuenta oficial de TikTok, de Gary Correa, generó que los usuarios comenten y expresen sus reacciones ante la nueva vida que tiene el 'exJotita'.

Al respecto, un cibernauta le consultó la razón por la que no continúa ligado al deporte rey debido a que considera que es buen futbolista y que tiene "calidad", ante dicha interrogante, Correa atinó a responder cuál sería el motivo: "La mafia del fútbol peruano".

En otro momento, Gary Correa reveló que se encuentra viviendo en Estados Unidos, exactamente en Connecticut - Stamford y dejó una frase contundente: "Hace años que no me manejo con representantes , ellos solo ven intereses para su bolsillo y no el crecimiento, preparación del jugador", señaló.

Como vemos, Gary Correa, recordado por integrar la selección peruana sub 17 de los 'Jotitas' sorprendió en su cuenta de TikTok al revelar cuál es la nueva faceta que atraviesa en la actualidad alejado de las canchas de fútbol.