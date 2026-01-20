Orquesta se hace viral por tocar envuelta en frazadas por intenso frío: "¿Tocaron en el Polo Norte?"

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La creatividad y el compromiso no tienen límites. Una orquesta de Guatemala se hizo viral luego de que un video mostrara a los músicos tocando envueltos en frazadas para soportar el intenso frío, sin dejar que esto arruinara su presentación. El clip causó furor en TikTok y no tardó en recibir divertidos comentarios.

Músicos tocan envueltos en frazadas

Dicen que cuando tienes un compromiso, ni el frío más intenso puede detenerte. Y eso lo demostró esta orquesta que se volvió viral al tocar envuelta en frazadas, intentando no congelarse mientras hacían su show.

El video, publicado en la cuenta @richard.ortiz113 de TikTok, muestra a los integrantes de la orquesta dando todo en el escenario a pesar de las bajas temperaturas.

Algunos cantantes se abrazan bajo una cobija mientras interpretan las canciones, intentando mantenerse calientes sin perder la energía del show.

Lo más curioso es el baterista, que toca completamente cubierto por una manta, al punto de que su rostro apenas se distingue. Mientras tanto, el tecladista optó por una casaca gruesa, demostrando que el frío no sería un impedimento para cumplir con el público.

"A veces decimos que los músicos se ganan la vida fácil, pero estando en sus zapatos es complicado, pocos aguantan el frío hasta la madrugada", comentó un usuario.

El clip, que ya alcanza casi 3 millones de visualizaciones, también permitió a los seguidores inventar nombres para la orquesta y celebrar su dedicación frente al frío extremo.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperar, el video de la orquesta guatemalteca tocando envuelta en frazadas se volvió viral casi de inmediato. Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar con comentarios divertidos.

Algunos escribieron: "¿Tocaron en el Polo Norte?", "Ante todo la responsabilidad de sacar el concierto", "Es el nuevo estilo de cantar del año 2026", "Con lluvia, con frío, pero igual cumpliendo con su público", "Prefiero pasar vergüenza y no frío", "Ni la IA se atreve a tanto" y "Era el outfit del evento".

El video también generó conversación sobre el esfuerzo de los artistas y cómo, pese a las inclemencias del clima, la música sigue uniendo a la gente. La combinación de talento, profesionalismo y humor convirtió al clip en tendencia rápidamente.

Así, esta orquesta guatemalteca demostró que ni el frío más intenso puede frenar la pasión por la música. Envuelta en frazadas, se volvió viral en TikTok y conquistó a todos con su creatividad y compromiso.