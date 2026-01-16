'Pol Deportes' no se duerme en sus laureles: Integrará nuevo canal de streaming deportivo con destacadas figuras

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Desde ganar popularidad narrando la final de la Copa Libertadores 2025 en las alturas de un cerro enn Ate, Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes' continúa cosechando nuevas metas. Recientemente sorprendió en las redes sociales al aparecer en un video junto a figuras del ámbito deportivo con las que estrenará un nuevo canal de streaming.

'Pol Deportes' estará en nuevo canal de setreaming deportivo

Tras un 2025 de ensueño para el joven narrador deportivo en el que cumplió muchos sueños como presenciar el partido de Champions League entre Real Madrid y Manchester City, así como obtener becas para que estudie periodismo en el extranjero y en el Perú, ahora afrontará un reto importante en su carrera.

Resulta que en las plataformas digitales venía circulando un audiovisual en el que aparece el adolescente de 15 años revelando que formará parte de una nueva propuesta en el mundo del streaming de índole deportivo.

Ante las especulaciones, el mismo Cliver Huamán fue quien recurrió a sus redes sociales para confirmar su presencia como parte del proyecto, en el cual estará acompañado de exfutbolistas y periodistas. Al respecto, si bien no se ha revelado cuándo se estrenará ni por dónde, trascendió que tambiénn será transmitido en señal abierta.

En dicho clip se observa a quienes serán sus compañeros: el exfutbolista Flavio Maestri, al exarquero Erick Delgado, al hombre de prensa deportiva Richard De La Piedra, al exjugador Julinho, a la periodista Talia Azcárate y al expanelista de 'A Presión', Carlos Galván.

"Hay momentos que no se explican, solo se agradecen. Feliz y agradecido de empezar un nuevo reto rodeado de los mejores. Los nuevos retos llegan cuando estás listo. Gracias a Dios, a mi familia y a las personas que hoy caminan conmigo. Nuevo reto, nuevos sueños. Esto recién comienza...", escribió en la descripción de un post de Instagram.

Las reacciones al video de 'Pol Deportes'

Las reacciones por parte de sus seguidores y usuarios de las redes sociales no tardaron en llegar y celebraron el nuevo reto que afrontará Cliver Huamán deseándole lo mejor en esta nueva etapa, inclusive personas del extranjero, de Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, le expresaron buen augurio

"Somos muchos los que estamos feliz por ti. Sigue creciendo crack", "¡Dios te bendiga siempre! Me alegra tanto tu historia", "Felicidades, sigue así", "Te lo mereces, estás ahí por tu propio esfuerzo", "Qué buena noticia Cliver, felicitaciones", "Vas por buen camino, lo mejor para ti", fueron algunos de los comentarios.

Este 2026, 'Pol Deportes' afrontará un nuevo reto al formar parte del panel de un flamante canal de streaming deportivo en el que lo acompañarán destacadas figuras.