Tiktoker provoca la furia de hinchas de Alianza Lima con polémico comentario en Matute: "Huele a ca**"

La celebración de la Noche Blanquiazul 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva no solo estuvo marcada por la goleada de Alianza Lima sobre el Inter Miami de Lionel Messi, sino también por la polémica que desató un tiktoker con un comentario en los exteriores de Matute, que generó la indignación de los hinchas blanquiazules.

Tiktoker lanza polémico comentario en Matute

El pasado sábado 24 de enero, el tiktoker Miguel Miranda acompañó a la creadora de contenido Milenka Nolasco durante una transmisión en vivo desde el Estadio Alejandro Villanueva, donde registraron todos los detalles de la Noche Blanquiazul 2026.

Sin embargo, mientras recorría los exteriores del estadio de La Victoria, Miguel Miranda lanzó un polémico comentario: "Huele a caca" . Sus palabras desataron la indignación de los hinchas de Alianza Lima, quienes no tardaron en viralizar el clip y expresar su molestia en redes sociales.

Algunos hinchas del conjunto blanquiazul exigieron que Miguel Miranda "no vuelva más a Matute", mientras otros no dudaron en realizar bromas sobre la situación.

Sin embargo, no todos fueron críticas. Algunos usuarios defendieron el comentario del tiktoker señalando que el olor en los alrededores del estadio es evidente.

Una usuaria de TikTok incluso comentó: "Siempre que paso por Matute cuando voy por Isabel la Católica, siempre huele así. No es joda pero de verdad huele así cuando pasas por el estadio", intentando dar contexto a la polémica.

A pesar de las críticas, la transmisión en vivo continuó, pero el momento quedó grabado y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados.

Alianza Lima brilla en la Noche Blanquiazul 2026

Mientras la polémica con el tiktoker Miguel Miranda dominaba las redes socialess, dentro del campo, Alianza Lima mostró su superioridad ante el Inter Miami, venciendo por 3-0.

Alianza Lima, equipo dirigido por Pablo Guede, contó con actuaciones destacadas de Paolo Guerrero, quien anotó un doblete, y Luis Ramos, consolidando un triunfo memorable frente a grandes figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez.

El equipo blanquiazul se mostró sólido, y la victoria dejó a los hinchas motivados de cara al inicio de la Liga 1 2026 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Así, la Noche Blanquiazul 2026 no solo dejó la goleada de Alianza Lima frente al Inter Miami, sino también la polémica generada por el tiktoker Miguel Miranda y su comentario en los exteriores de Matute, que provocó la furia de hinchas.