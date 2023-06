Banda se pierde buscando local donde fueron contratados en Huancayo: "Nos dijeron aquisito nomás"

Un video se ha viralizado en redes sociales después que una banda mostró los momentos de tensión que vivieron al encontrarse perdidos entre las montañas de Huancayo, esto sucedió mientras buscaban el local donde fueron contratados para hacer su presentación musical.

El video fue publicado por la misma banda llamada "Banda Bosh", quienes usaron su TikTok para publicar el video titulado "Cuando te dicen que la fiesta es aquisito nomás", donde se muestra que los más de 10 miembros estaban luchando por encontrar el lugar donde iban a tocar.

En el material audiovisual se puede apreciar que todos se encontraban descendiendo por una peligrosa pendiente y lo más llamativo es que llevaban todos sus instrumentos musicales en hombros.

Al parecer, los músicos esperaban que la casa a donde estaban yendo estaba más cerca, pero nada más lejos de la realidad, ya que tuvieron que sortear varios obstáculos para llegar, incluso tuvieron que ayudarse entre ellos para no resbalar.

El video se volvió viral en redes sociales como TikTok, ya que al momento cuenta con más de 24 mil 'me gusta', mil comentarios y 300 mil visualizaciones.

También, muchos usuarios se sintieron inidentificados con lo que les pasó a los artistas, pues dejaron comentarios diciendo que también les pasó lo mismo cuando estaban en provincia.

"Contratados para mi pueblo entonces, la ruta es igual", "Yo quiero ver cuándo volvieron a subir", "Yo bajaría saltando", "A mí me pasó similar cuando he viajado a Huancayo", "Siempre es aquisito nomás y no hay cuando llegar", se lee en los comentarios del TikTok.