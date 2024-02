Cantante de vallenato cumple último deseo a fan antes de su eutanasia: "Por su eterno descanso"

29/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

El reconocido cantante Luis Miguel Fuentes conmovió a todos tras no dudar en viajar hasta Antioquia, en Colombia, para cumplir el último deseo de un fiel fan, el señor Mario Gutiérrez, quien esperaba el momento de realizarse la eutanasia, pero antes dar su último suspiro quería escuchar su voz.

En el material audiovisual, compartido por el cantante de vallenato de casi 25 años de trayectoria artística, relata cómo fue que decidió cumplir el último deseo de su seguidor, ganándose así el aplauso de todos por mostrar empatía y solidaridad.

¡Cantó en vivo para su fan!

Según la escena, Mario Gutiérrez le pidió a sus familiares que, durante su velorio, se interpretara la canción 'No Me Lloren', una melodía emblemática del repertorio de Fuentes, pero no esperaba ser sorprendido por su artista preferido en vivo. Es así como el artista llega a la casa del hombre que padecía una enfermedad terminal, razón por la que le iban a aplicar la eutanasia.

De acuerdo a 'La Tropicana', Mario era un empresario del gremio transportador, y pudo disfrutar en la mañana del lunes 26 de febrero un momento muy especial con Luis Miguel Fuentes.

"Don Mario, hemos venido a cantarle, mi hermano", le mencionó el cantante de vallenato, antes de empezar a cantar la canción que tanto le gustaba, ya que iba acorde a la situación que vivía.

Con voz entrecortada, el cantante elevó su voz y sus plegarias al cumplir el último deseo de Don Mario, llevando consuelo a su familia en tan difícil momento.

Fue a su entierro

El artista no solo le cantó en vivo cuando aún estaba vivo, sino que estuvo en todo momento acompañando a su familia y en el velorio de Mario, quien estuvo rodeado de sus seres más queridos y amistades.

"Cuando yo muera, no quiero que lloren. No quiero ver que ninguno derrame ni una sola lágrima por mí, tampoco quiero que me lleven flores, ni que me entierren leyendo papeles o escribiendo cartas que quizás ni entienda", cantó Luis Miguel Fuentes delante de todos como una forma de darles consuelo.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al cantante por cumplir el deseo de su fan, resaltando su fortaleza y amabilidad.

"Qué señor tan valiente y que gran persona Luis Miguel Fuentes", "no sé quién es el señor, pero Dios lo ayude a partir con dignidad y sin ningún dolor", "un gran gesto que dice mucho del cantante, fuerza a sus familiares", "qué bonito gesto de Luis Miguel Fuentes, qué buen corazón tiene, y al señor que Dios lo tenga en eterno descanso", fueron algunas de las principales reacciones en Instagram.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo Luis Miguel Fuentes, recordado intérprete de vallenatos por canciones como 'Alguien te va a hacer llorar' y 'Mi felicidad', le regaló un gran momento a su fiel fan que se haría una eutanasia, por su enfermedad terminal.