Chofer detiene su micro para dar un ROMÁNTICO regalo a su novia: "No hay excusas para el amor"

En redes sociales se puede apreciar un video donde el chofer de un bus no dudó en detenerse con todos sus pasajeros a bordo para comprar un romántico detalle a su novia.

Muchas personas hacen lo posible para demostrar el amor que tienen hacia sus parejas, así sea con unos chocolates, peluches o demostraciones de mayor tamaño. Es por ello, que tras varios años deciden que es momento de dar el siguiente paso en sus respectivas relaciones.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Yupi.TK viaja tranquilamente en un bus hasta que de pronto el conductor hace una breve parada por una inesperada razón.

El chofer de nacionalidad extranjera no dudó en parar el micro para pedir a un ambulante un globo de helio con forma de Minnie Mouse para dárselo a su novia, que estaba sentada detrás de él en el vehículo, sin tomar en cuenta las miradas de todos los presentes.

Todos comenzaron a sonreír y a mostrarse conmovidos con la romántica escena alegando que les gustaría tener una pareja como él que siempre esté pendiente de hacerlos felices con sus detalles y acciones.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir al conductor del bus y felicitarlo por hacer sonreír a su pareja, así sea con un pequeño detalle.

Por otro lado, algunos usuarios expresaron que los demás chicos deberían aprender de él y comprender que no existen excusas ni barreras para demostrar cuánto quieren a sus "medias naranjas".

"Podré llegar tarde, pero decepcionada del amor jamás", "la verdadera princess passenger", "el que te ama siempre encuentra formas de demostrarlo", "y mi marido dice que pido mucho", "cuando se quiere, todo se puede", "no hay excusas para ser romántico y atento", "mi jefe no me creerá por qué llegué tarde", fueron algunas de las reacciones de los internautas en TikTok.