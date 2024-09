Novia casi se desmaya durante su boda y usuarios reaccionan: "¿Bendición en camino?"

03/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos los casos más insólitos como en TikTok donde una novia casi se desmaya y dejó sorprendidos a todos sus invitados en su boda, así como dejar entrever la causa detrás de su repentina descompensación.

Muchas parejas consideran que es momento de dar el siguiente paso en su relación y sellar su amor para siempre en el altar rodeados de sus seres más queridos, entre amigos y familiares. Por ello, esperan que ese día sea el más especial de sus vidas con gratos recuerdos y anécdotas.

Novia vive terrible susto en su boda

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que una pareja se encuentra de rodillas en el interior de una iglesia. La novia identificada como Ángel María, luce un hermoso vestido blanco con encaje mientras que su futuro esposo, un traje azul.

Todo parece ir según lo planeado, pero de forma inesperada, la mujer comienza a sentirse mal dejando preocupados a sus padres y demás invitados, que tratan de alcanzarle una botella con agua. Sin embargo, ella casi se desmaya aparentemente por el estrés de la ceremonia.

"Estaba tan enojado conmigo mismo por esto", se lee en la breve descripción del clip, lo que revela que la joven no podía superar el terrible susto que se llevó el día que debía ser el más perfecto de todos.

Pareja se preocupó en la ceremonia

En la escena se ve que su pareja no duda en tratar de retirarse aquello que le impida socorrer al "amor de su vida", ya que ella no dejaba de seguir mostrando señales de su mala condición de salud. Incluso una señora la sostiene fuertemente para que no se golpee en el desmayo.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la situación, alegando que todo fue solo un susto y que incluso pudo tratarse de un posible embarazo que la pareja no tenía en cuenta.

"¿Bendición en camino?", "¿fue porque ya ibas con tu domingo siete y el Señor estaba tratando de exponer tu pecado?", "puede ser por tanto estrés", "los nervios te traicionaron", "la emoción te baja la presión", "creo que fue ataque de pánico", "ahí el novio se dio cuenta del bebé en camino, jajaja", "¿una señal?", expresaron en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver que una novia vivió un terrible incidente al casi desmayarse en su propia boda.