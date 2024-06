Turista tiene desagradable sorpresa al encontrarse con plato de cuy frito en restaurante: "No se ve apetecible"

05/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales se han convertido en un escenario donde los momentos más insólitos pueden volverse virales en cuestión de minutos. Recientemente, un video captado en un restaurante en Ecuador ha causado revuelo en TikTok, mostrando la sorpresa y desagrado de una turista al encontrarse frente a un plato de cuy frito.

Inesperada reacción de turista

La cuenta de TikTok @karinantokha fue la encargada de compartir el instante que ha generado todo tipo de reacciones entre los usuarios de la plataforma china. El polémico clip muestra el momento en que un camarero se acerca a la mesa con el plato de cuy en mano, mientras la cámara registra la reacción de los presentes.

Sin embargo, la escena da un giro inesperado cuando la protagonista del video viral, al ver el plato de cuy, no puede ocultar su sorpresa y desagrado. Tapándose los ojos y girándose hacia otro lado, muestra claramente su rechazo al contacto visual con el plato, generando una reacción inmediata en las redes sociales.

¿Qué opinaron los usuarios en redes sociales?

El video no tardó en llenarse de comentarios, reflejando una variedad de opiniones. Mientras algunos usuarios defendieron la gastronomía local y criticaron la reacción de la turista por considerarla exagerada, otros simplemente disfrutaron del humor involuntario de la situación.

"Se ve riquísimo, provecho", El cuy se come con papa entera y con salsa de maní, aparte no está bien cortado", "Es un cuy, un animalito cuidado y alimentado con buenas proteínas. Su carne es muy consumida desde nuestros antepasados incas", "El picante de cuy es más sabroso", "Creo que fueron al lugar incorrecto. Ese cuy no se ve apetecible", fueron solo algunas reacciones de los usuarios en redes sociales.

El cuy como plato bandera

El cuy es un plato tradicional en varios países de América del Sur, especialmente en Perú, donde es considerado un manjar por muchos. Sin embargo, su presencia en la gastronomía puede generar reacciones diversas, como se evidenció en este caso.

El video viral de la turista enfrentando el plato de cuy frito en un restaurante ecuatoriano ha puesto de manifiesto la diversidad de reacciones que puede generar la gastronomía en el contexto de la interacción cultural. Este episodio invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la apertura hacia las tradiciones culinarias de diferentes culturas, así como sobre la necesidad de comprender y valorar las diferencias en un mundo cada vez más interconectado.