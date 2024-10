¡ÉPICO! Realizan carrera entre una tortuga y un conejo y el resultado SORPRENDE en redes: "Se hizo canon"

03/10/2024 / Exitosa Noticias / Virales

La redes sociales vuelven a generar un momento épico en internet. Un video muestra la carrera entre una tortuga y un conejito, al mismo estilo de la popular fábula infantil. Este hilarante suceso causó furor entre los cibernautas, quienes quedaron atónitos con el resultado de la competencia.

'La tortuga y el conejo' compiten en redes

El clip, que fue grabado en un lugar de Asia, fue compartido en espacios como TikTok y X (antes Twitter). Las imágenes muestran a una tortuga y un conejo colocados paralelamente, en una pista de carreras muy especial para que ambos animales puedan desplazarse tranquilamente.

Al iniciar la competencia, se observa como el roedor toma la delantera, avanzando rápidamente por la vía. Por su parte, el tierno reptil avanzaba lentamente, algo que es propio en su especie. La victoria del conejito parecía ser inminente; sin embargo, un giro inesperado cambió el transcurso del torneo.

El conejo blanco se detuvo para "admirar a su público", por lo que se distrajo y se quedó inerte en la pista, pese a la insistencia de los presentes. Mientras tanto, la tortuguita continuó su camino, avanzando a paso ligero, pero logrando, sorpresivamente, ganar la carrera.

Este suceso calcó de forma impecable la famosa fábula de Esopo, 'La Liebre y la Tortuga', la cual narra la historia de estos dos animales, quienes compiten para determinar quién era el mejor. Y una vez más, quedó comprobado que fue la tortuga quien obtuvo la victoria.

La fábula del conejo y la tortuga ha sido puesta a prueba en la vida real.



pic.twitter.com/i1vrQ1rXm6 — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) September 29, 2024

Redes estallan ante suceso viral

Tras la difusión del video en redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar al peculiar evento. La gran mayoría de ellos recordó la popular historia, misma que busca dar una enseñanza a los niños: la constancia y determinación valen más que la rapidez y la arrogancia .

Por tal motivo, destacaron que aquellas personas decidieran poner a prueba lo narrado en la fábula, ante la presencia de varios niños, quienes disfrutaron de ver cómo la tortuga, pese a su lentitud, terminó ganándole al veloz pero distraído conejo.

"Escuché esta historia tantas veces que al final la tortuga en movimiento constante y constante gana", "La perseverancia no conlleva distractor", "Se hizo canon de golpe" y "Díganme si no soy el único quien apoyó a la tortuga", fueron algunos de los comentarios que recibió el clip.

No obstante, hubieron algunos quienes defendieron al conejo, precisando que las condiciones de la competencia no fueron las mismas. "Ante un grupo de gente gritando, no hay conejo que corra", mencionó uno de ellos. Fue así que se comprobó, nuevamente, que la tortuga puede ganarle una carrera al conejo, de la misma forma que en la fábula infantil.