Josi Martínez debuta en 'Esto es guerra' le declara la guerra a Valentino Palacios: "Vengo a callar bocas"

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Esto es guerra vivió uno de sus momentos más intensos con la llegada de Josi Martínez, quien dejó claro que su participación no será decorativa. Ni bien apareció en el set, le declaró la guerra a Valentino Palacios, dejando boquiabiertos a los televidentes que no esperaban tanta tensión desde el primer programa.

Josi Martínez entra a 'Esto es guerra'

La nueva temporada de Esto es guerra llegó recargada de sorpresas, y una de las más comentadas fue la aparición de Josi Martínez como flamante 'combatiente'.

Desde el primer instante, el tiktoker chiclayano dejó atrás su imagen tierna de redes sociales y soltó una fuerte advertencia que remeció el set: " Yo vengo a devorar en cada uno de los juegos , a mí no me va a importar meterme al agua, mis pestañas, no me va a importar, yo voy a ganar".

Tal como se esperaba, esa frase encendió los ánimos dentro del reality. Los demás competidores quedaron impactados con su actitud desafiante y mirada firme.

Valentino y Josi se declaran la guerra

Valentino Palacios, nieto de Candela y figura consolidada dentro del reality, no se quedó callado ante el arribo de su ahora contrincante. "Yo a Josi lo considero mucho. Bienvenido, pero afuera está la amistad y acá adentro está en juego. Así que tú eres combatiente y yo soy guerrero y eso ahí queda", declaró ante las cámaras.

Pero Josi no tardó en marcar territorio y devolverle el golpe con estilo: "Uy, veremos quién pone a quién en su lugar, mi amor". Esta respuesta dejó a todos con la boca abierta.

Sin duda, la llegada de creadores de contenido como Josi Martínez y Valentino Palentino marca una sacudida en la televisión peruana, apostando por una renovada generación de figuras que mezclan redes sociales, show mediático y competencia en vivo.

¿Quién ganó el primer juego?

Josi Martínez hizo su gran debut en el primer juego de Esto es guerra, pero pese a dejarlo todo en el juego, terminó siendo superado por Valentino Palacios.

El 'guerrero' no perdió el tiempo y celebró a lo grande bailando su ya conocido tema "Tumba la fiesta", mientras el 'combatiente', con una sonrisa algo nerviosa, solo atinó a decir que "todo estaba bien".

Con su ingreso oficial a Esto es guerra, Josi Martínez dejó clara su intención de competir al máximo nivel y no dudó en declararle la guerra a Valentino Palacios, lo que genera expectativa entre los televidentes por lo que pueda ocurrir en los próximos enfrentamientos dentro del reality.