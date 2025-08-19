Atentado en Trujillo: Ministro del Interior regresará a la ciudad tras explosión con dinamita en av. Perú

19/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ministro del Interior, Carlos Malaver, regresará nuevamente a Trujillo (La Libertad) luego del atentando a una vivienda de tres pisos ubicada en la avenida Perú. Según se conoció, la cabeza del sector Interior participará en dos actividades oficiales en la región.

¿Qué actividades realizaría Carlos Malaver?

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, fue el propio Gobierno Regional de La Libertad, quien confirmó la visita del titular del Ministerio del Interior (Mininter) a la provincia de Trujillo.

La primera actividad a la que asistiría Carlos Malaver será a la ceremonia de entrega de 33 millones de soles, los cuales servirán para que las autoridades locales inviertan en comprar elementos para que los efectivos policiales realicen una eficaz labor en la zona.

Al respecto, también se conoció que este martes 19 de agosto, iniciaría la construcción del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional; ello ante el aumento de casos de inseguridad en toda la región.

Poco resguardo policial en la zona del atentado

Exitosa llegó al lugar del ataque, que fue perpetuado el pasado 14 de agosto y ahí, pudo visualizar que solo un vehículo de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanece resguardando no solo la vivienda, sino las casas aledañas en la avenida Perú.

En tal sentido, se conoció que un agente policial y un sereno de Trujillo estuvieron en la zona en cumplimento de su labor, pero no se vio el mismo resguardo policial que hubo cuando asistió Malaver, la primera vez al lugar de los hechos.

Sobre promesa de bono para damnificados

Cabe mencionar que, desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el ministro Durich Fran Whittembury prometió otorgar un Bono de Arrendamiento para Vivienda de Emergencia (BAE). Este subsidio tiene un monto de S/500 mensuales por un periodo de dos años para garantizar que las familias tengan un lugar seguro donde vivir.

Sin embargo, esta promesa, según los propios vecinos de la avenida Perú, quedó solo en palabras, debido a que no han recibido dicho monto, ante el colapso e inhabitabilidad de algunas viviendas, producto de la detonación de un artefacto explosivo.

Los damnificados esperan que ante la pronta visita del titular del Mininter, se terminen por concretar las promesas del Ejecutivo tras haber ocurrido este atentado que, según autoridades, se habría tratado de una disputa entre organizaciones criminales.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, regresará a Trujillo luego del atentando a una vivienda en la avenida Perú. El titular del Mininter participará en dos actividades oficiales.