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Evaluará pedido

José Jerí evalúa solicitar una pensión vitalicia al Congreso como José Balcázar: "En su momento lo meditaré"

El expresidente interino dejó abierta la posibilidad de solicitar el beneficio, siguiendo la línea de José María Balcázar, quien pocos días atrás también formalizó su pedido al Congreso.

Exmandatario abre la posibilidad de pedir sueldo vitalicio.
Exmandatario abre la posibilidad de pedir sueldo vitalicio. (Composición Exitosa)

17/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 17/07/2026

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El expresidente José Jerí, vacado por incapacidad moral permanente, sorprendió al declarar que evalúa la posibilidad de solicitar la pensión vitalicia que corresponde a los exmandatarios del Perú.

La afirmación se produjo tras recibir la Medalla de Honor del Congreso en el grado de Gran Cruz, en una ceremonia privada realizada el 16 de julio. Aunque Jerí no presentó aún un pedido formal, dejó abierta la puerta a seguir los pasos de José María Balcázar, quien ya solicitó el beneficio alegando precedentes como el de Valentín Paniagua.

"Meditará" decisión

Consultado por la prensa luego de la condecoración, Jerí señaló que hasta esa fecha no había evaluado la posibilidad de solicitar este beneficio debido a que priorizaba otras tareas más relacionadas a su rol como parlamentario.

"Todavía no lo estoy evaluando porque estoy concentrado en otras cosas. El presidente ha tomado la delantera aún estando en ejercicio, y yo no estoy en ejercicio ya hace varios meses, pero es un tema que en su momento lo meditaré".

Con ello, reconoció que la posibilidad existe, aunque no la ha definido. La ceremonia, realizada sin transmisión oficial ni acceso a medios, generó críticas por la discreción con que se otorgó la distinción.

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Balcázar pide pensión vitalicia

El caso de Jerí se suma al debate generado poco antes por el pedido de pensión vitalicia de José María Balcázar, quien asumió la presidencia de transición en febrero de este año.

Balcázar argumenta que ejerció plenamente como jefe de Estado y que, por tanto, corresponde reconocerle el beneficio, citando el precedente de Valentín Paniagua en el año 2000. Su solicitud ya está en manos del Congreso, que deberá pronunciarse.

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La Ley N.º 26519, promulgada en 1995, establece que la pensión vitalicia corresponde exclusivamente a expresidentes constitucionales elegidos mediante sufragio directo. Es decir, no se reconoce a mandatarios de transición designados por el Parlamento ni a presidentes vacados por incapacidad moral. En ese sentido, tanto el pedido de Balcázar como la eventual solicitud de Jerí enfrentan un obstáculo jurídico claro.

La posibilidad de que el expresidente solicite la pensión vitalicia reaviva el debate sobre los privilegios de los expresidentes en Perú. Mientras Balcázar ya formalizó su pedido y busca ampararse en precedentes, Jerí apenas evalúa la opción, pero su condición de mandatario vacado y los cuestionamientos éticos que marcaron su gestión hacen que su caso sea aún más polémico.

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