El reto de Lamine Yamal a Leandro Paredes tras derrotar a Argentina: Una Velada del Año contra Gavi

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La celebración de España tras conquistar la Copa Mundial 2026 tuvo un momento inesperado que rápidamente se convirtió en tendencia global. En medio de la caravana de campeones por las calles de Madrid, Lamine Yamal atrapó un cartel con la inscripción "La Velada del Año VII: Paredes vs Gavi" y, mirando a cámara, lanzó un "nos vemos" que fue interpretado como un reto directo a Leandro Paredes.

El gesto, cargado de humor y provocación, aludía al enfrentamiento que el mediocampista argentino protagonizó contra varios jugadores españoles, incluido Gavi, al término de la final en Nueva Jersey.

Una broma mundialista

La escena no fue casual ni aislada. Yamal convirtió un episodio de tensión en un guiño cultural que conectó con millones de seguidores. Lo que en el estadio había sido bronca y empujones, en la fiesta se transformó en espectáculo y un momento jocoso para los campeones.

En las redes, varios usuarios interpretaron este gesto como un "reto" de Yamal a Paredes, que celebraron como una muestra de frescura y humor; pero los videos que comparten el momento tampoco están exentos de otros comentarios que lo ven como una provocación que reaviva la herida de la derrota de Argentina.

😂 Ojo al momento en la rúa



🥊 El público tira una pancarta que pone 'Velada del Año VII: Paredes vs Gavi'



👀 Y Lamine responde: "Nos vemos"



Hazlo, @IbaiLlanos pic.twitter.com/AVe6jRNVgz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 20, 2026

El cartel hacía referencia al popular evento de boxeo amateur "La Velada del Año", organizado por Ibai Llanos, y proponía un combate ficticio entre Paredes y Gavi. La ocurrencia surgió de los aficionados, pero fue Yamal quien la convirtió en viral al mostrarla, dando a entender que la nueva generación de futbolistas entiende y utiliza los códigos de la cultura digital para comunicarse con los hinchas.

¿Qué es la Velada del Año?

La mención no fue casual. Como se mencionó previamente, "La Velada del Año" es un evento de boxeo amateur entre streamers y creadores de contenido que Ibai Llanos organiza desde 2021. Se ha convertido en el mayor espectáculo de entretenimiento digital en el mundo hispanohablante, con récords de audiencia en Twitch y presencia de artistas musicales de primer nivel.

Este año se celebra la sexta edición el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con capacidad para más de 80.000 espectadores y una cartelera de diez combates que incluyen duelos como IlloJuan vs TheGrefg, Plex vs Fernanfloo, y Edu Aguirre vs Gastón Edul. El evento será transmitido gratuitamente en Twitch, YouTube y TikTok.

La Velada del Año VI.



Sábado 25 de julio.



Estadio La Cartuja, Sevilla. pic.twitter.com/sYnNKFugDH — Ibai (@IbaiLlanos) March 9, 2026

El reto de Lamine Yamal sintetiza cómo España transformó un episodio de tensión en un fenómeno viral. Lo que fue conflicto se convirtió en humor en Madrid, reforzando la conexión entre fútbol y cultura digital. La referencia a la Velada del Año demuestra cómo los códigos del streaming y el deporte se entrelazan, ahora, con sus protagonistas más jóvenes.